BBB 21: o que é o ‘raio-x’ do BBB? Conheça mais sobre o reality

O Big Brother Brasil contém vários elementos para movimentar o jogo, e o ‘raio-x’ do BBB é um deles, em que os brothers tem um espaço todas as manhãs no confessionário para fazer vídeos matinais. Entenda mais sobre o que os participantes do BBB 21 devem fazer.

Como funciona o ‘raio-x’ do BBB?

Em todas as manhãs, exceto em provas ou eventos fora da rotina da casa, os brothers têm como regra fazer um vídeo como uma espécie de diário no BBB21, que é chamado de ‘raio-x’. Após o despertador tocar, eles devem se levantar e ir até o confessionário, e um por um, falar sobre como estão se sentindo na casa, podem aproveitar e mandar um recado à família, amigos e ao público.

O momento também serve como um termômetro para o público saber como os brothers estão se sentindo no jogo. Além disso, o espaço é privado, ou seja, nenhum dos demais sabe o que é dito dentro da cabine.

Porém os vídeos devem ser curtos, limitados em 55 segundos apenas. Todos os depoimentos matinais podem ser vistos no Gshow e Globoplay e também ao vivo no pay-per-view e na plataforma oficial da Globo.

Queridômetro do BBB 21

Enquanto estão no ‘raio-x’, os brothers também devem escolher emojis uns para os outros no BBB21. Entre as opções eles têm: “carinha feliz”, “carinha de apaixonado”, “carinha de enjoo”, “carinha triste”, “carinha irritada”, “cobra”, “planta” e “bomba”.

Depois que todos colocam os emojis durante o ‘raio-x’, o queridômetro exibe as escolhas no telão da sala, que acaba sendo uma forma de se avaliarem e assim saber como são vistos uns pelos outros no reality da Globo. A ferramenta ajuda os brothers a se defenderem no programa.

Quem não grava o raio-x é chamado atenção pela produção e tem consequências. Como na edição do BBB 20, em que Pyong perdeu o horário de ir ao confessionário e perdeu 500 estalecas, que é considerada uma punição gravíssima na casa.

Quais participantes estão imunes no BBB 21?

Começando animado, o BBB 21 já teve votação antes mesmo da estreia. Após a apresentação de cada um nos intervalos da programação da Globo, o público pôde votar e escolher seis brothers para receber a imunidade, que garantiu o direito de se livrar do primeiro paredão.

Sendo assim, Arthur, Lumena e Juliette do time ‘pipoca’ e Fiuk, Viih Tube e Projota do ‘camarote’, receberam imunidade por terem sido os mais votados. Para completar, depois de uma prova de resistência na madrugada de terça-feira (26), Nego Di e Lucas Penteado saíram como a dupla vencedora, mas em outra dinâmica, o ator foi quem se saiu melhor e garantiu sua imunidade, já que apenas um poderia ter esse prêmio. A formação do primeiro paredão vai acontecer neste domingo (31), e o primeiro eliminado deve deixar o BBB 21 na terça-feira (02).

Inclusive, os 6 imunes vão ter que chegar em um acordo e indicar um dos brothers ao paredão, conforme explicou Tiago Leifert. O ‘fogo no parquinho’ apenas começou no BBB21. Veja tudo sobre o programa no DCI.