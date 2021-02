BBB21: 6 vezes que Fiuk, Lumena e Conka não desconstruíram nada

Assim que Fiuk foi anunciado no programa, as expectativas eram altas sob o cantor, inclusive, ele era um dos favoritos no BBB21. Já Lumena e Karol Conka, que levantam bandeiras como o feminismo, decepcionaram vários internautas e famosos. Veja as vezes em que os três se ‘queimaram’ no reality da Globo.

Fiuk chora por ser um homem branco e privilegiado

Desde o começo do BBB21 Fiuk tem chorado no reality. Mas o cantor foi criticado nas redes sociais depois de dizer que era um “homem branco e privilegiado”.

Após Caio e Lumena conversarem sobre o episódio em que os homens se maquiaram, Fiuk conversou com o fazendeiro, alegando que ele tinha que saber do privilégio, e chorou por isso. “É uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir é que somos homens brancos privilegiados, somos nós, que vai atrás que bate que maltrata muita gente”, disse, e virou chacota nas redes sociais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

mlk a cara do lucas ouvindo o fiuk falando sobre homem branco tô fora de órbita pic.twitter.com/wgpF4CSZD3 — fuyuhiko flamenguista (@kuzuryuukun) January 27, 2021

Acusado de machismo contra Juliette no BBB21

Depois da divisão entre a cozinha Xepa e Vip, Fiuk e Juliette conversaram e a maneira que o filho de Fábio Jr tratou a sister, revoltou a web. Durante a conversa, ele questionou a capacidade profissional de Juliette como advogada e cobrou sinceridade e transparência da colega. Mas em vários momentos, o ator foi visto excluindo a paraibana no BBB21.

Tinha uma relação de amor e ódio pela Juliette, mas depois dessa conversa , vou defender ela. 😉pic.twitter.com/HTBlhWRZQH — Ana L. 🍼🎙️🥣📦 (@AnaLora2078) January 29, 2021

Lumena e a confusão com Caio – BBB21

Logo no segundo dia de BBB21, a primeira confusão da casa começou após a brincadeira dos homens de se maquiarem. Lumena se posicionou contra e dividiu opiniões entre os brothers e os internautas também. A sister disse que se incomodou com a forma que foi feito o desfile e disse que se sentiu mal por amigos trans e travestis que tem. No entanto, muitos consideraram sua fala exagero.

Lumena foi conversar com Caio e explicou que o problema não foi a maquiagem e que o problema está na forma que ele fez o desfile. pic.twitter.com/AmVSTNUBOp — Ruan (@ruancavalcantex) January 27, 2021

Sister nega fazer pintura em Juliette

Na segunda festa do BBB21 com tema ‘Herança Africana’, Juliette perguntou se podia fazer uma pintura branca no rosto e Lumena respondeu: “é que eu já fiz”. Após uma pausa, ela completou: “É uma pintura africana”. Sem graça a advogada desistiu de fazer a mesma maquiagem que a sister.

juliette pra lumena: posso fazer a pintura branca no rosto e usar turbante eh ok? a lumena: pode fazer o q quiser n me sinto confortavel de te dizer o q vc pode fazer ou n realidade: daqui a pouco vai ta a lumena puta falando mal da juliette #BBB21 pic.twitter.com/yxvBdH7hiF — ste (@etserbu) January 30, 2021

Karol Conka acusada de Xenofobia

A cantora curitibana decepcionou muita gente depois de uma conversa sobre Juliette. Enquanto falava da advogada que é da Paraíba, ela disse que se incomodava com o jeito da colega e que tinha “mais educação” por ter nascido no Sul do país.

“Essa pessoa [outro participante] disse: ‘não, é o jeito dessa pessoa, pois na terra dessa pessoa é normal falar assim. Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha… eu tenho muita educação para falar com as pessoas.”, afirmou. Rapidamente, famosos como Whindersson Nunes, Flayslane do BBB20, Gkay e mais artistas criticaram a fala de Conka.

Militante de telão, Karol Conká não consegue disfarçar a xenofobia e diz ter mais educação que Juliette por ser natural de Curitiba #BBB21pic.twitter.com/Z83EaFEZ73 — PAN (@forumpandlr) January 29, 2021

Karol Conka e a intolerância religiosa

Apesar de aparecer como descontruída, Conka também agiu com intolerância religiosa no BBB20. Ela mostrou ser intolerante com religiões de matriz africana, quando ao lado de Lumena e Fiuk, disse que rezaria o ‘Pai nosso’ para Lucas Penteado.

Já em outro momento, em conversa com Lucas, ela questionou a fé do ator, ao perguntar: “Onde está seu Deus para te ajudar neste momento de loucura?”