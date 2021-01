BBB21: saiba quais são os signos dos participantes do reality

Foi dada a largada para o BBB21. O reality show que estreia no próximo dia 25 de janeiro na Globo teve o elenco com 20 participantes revelados. Nomes como Fiuk, Karol Conká e Camilla de Lucas foram confirmados no camarote. Mas, afinal, qual é o signo dos participantes famosos do Big Big Brother Brasil? Veja a lista a seguir e confira as principais características de cada um.

Camilla de Lucas – Signos dos participantes do BBB21

A libriana bombou em 2020 como digital influencer e chamou atenção da Globo que a convidou para o BBB21. Seu jeito de ser traz uma mistura de gentileza, cordialidade e sofisticação. Mas, além disso, Camilla já mostrou que é bem-humorada e criativa em qualquer ocasião.

Assim como todos os librianos, Camilla de Lucas gosta de se aproximar das pessoas e construir relações harmoniosas. Não à toa ela aceitou participar do BBB21, maior vitrine para quem deseja ficar famoso e ainda ter a chance de ganhar R$ 1,5 milhão. Mesmo entrando com status de estrela, a carioca destaca que quer chegar ao último episódio da temporada, previsto para maio.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Signo: Libra

Carla Diaz

No que depender de sorte, Carla Diaz levará todas as provas no BBB21. A atriz é sagitariana, signo número um quando o assunto é sorte. Além dessa característica, a loira carrega dentro da mala outras como autoconfiança, alegria, otimismo e energia positiva. Será que os concorrentes vão querer ser amigo da loira? Ainda é cedo para prevê. Mas o fato é que a famosa está solteira e todo sagitariano adora viver experiências novas e conhecer novas pessoas.

Signo: Sagitário

Fiuk – Signos dos participantes do BBB21.

O ator que atualmente está no ar na reprise da novela A Força do Querer promete jogar e escolher suas companhias dentro da casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, o Escorpião é considerado o detetive do Zodíaco, o que mostra que o cantor tem discernimento para observar o comportamento dos concorrentes sem mostrar suas impressões para os mesmos.

Signo: Escorpião

Karol Conká

Famosa por suas músicas de letras fortes e empoderadas, a cantora e apresentadora vai entrar no BBB 21 sabendo exatamente onde estará pisando. Capricorniana, tem prudência suficiente para não fazer jogadas erradas ao longo do jogo. Mas não é só isso. Karol é uma pessoa controlada e sabe exatamente o que quer. Os concorrentes que se cuidem!

Signo: Capricórnio

Lucas Penteado

O ator que atualmente está no ar em Malhação: Viva a Diferença é sagitariano. Uma das principais qualidade do signo é sinceridade. Para o BBB21, Lucas já mostrou na chamada que quer ganhar o prêmio para comprar a casa própria da mãe. Para isso, ele contará com uma ajudinha do seu signo mesclando suas qualidades que são otimismo, autoconfiança, energia, alegria e lealdade. Signos dos participantes do BBB21.

Signo: Sagitário

Nego Di

O comediante é geminiano e vai usar toda sua energia e curiosidade para seguir bem no jogo. Uma das principais características de pessoas desse signo é a busca frequente de informações para compreender pessoas e situações. Algo essencial em um jogo como o BBB21. Com o seu humor ácido, o famoso promete quebrar o gelo dos colegas em diversas situações.

Signo: Gêmeos

Pocah

A cantora é libriana, educada e simpática como o próprio signo. No jogo, Pocah vai agir naturalmente, sem precisar forçar a barra para parecer comunicativa. Isso porque, os librianos já carregam ‘aulas de etiquetas’ dentro de si. No BBB21, situações e assuntos diversos vão surgir, mas a estrela já nasceu preparada para defender a imparcialidade, destacando equilíbrio e julgamento. Signos dos participantes do BBB21.

Signo: Libra

Projota

O rapper é ariano e como tal, entre suas características o gostar de decidir, dominar, liderar e dar opinião antes de todo mundo. Algo que é essencial nos tradicionais jogos da discórdia do BBB21. Mas não é só isso, como um bom ariano, Projota promete enfrentar seus concorrentes mostrando sua forma interior com sua coragem e virtude.

Signo: Áries

Rodolffo

O ex-marido de Rafa Kalimann é virginiano. Entre as qualidade do signo está a capacidade de observar situações com olhar crítico e preciso. Assim com todo mundo, é uma pessoa exigente e que vai organizar situações no jogo para encontrar a felicidade (que pode ser): R$ 1,5 milhão.

Signo: Virgem

Viih Tube – Signos dos participantes do BBB21

Assim como o concorrente Rodolffo, Viih é virginiana. A atriz e youtuber tem entre suas qualidades a capacidade de observar e tomar um posicionamento preciso em situações diversas. A inteligência e prudência também não ficam de fora. Mas a autencidade pode aflorar na casa mas vigiada do Brasil.

Signo: Virgem