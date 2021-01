BBB21: web pede por ‘fora Lumena’; entenda o motivo

Lumena continua entre os assuntos mais falados nas redes sociais, e seu nome foi parar nos trends topics do Twitter nesta quarta-feira (28). Acontece que, a DJ não aprovou o desfile dos brothers usando maquiagem BBB21, e foi taxada de ‘exagerada’ pelos internautas. A discussão entre a sister e Juliette também entrou em pauta nas redes sociais.

Entenda o que aconteceu entre Lumena e Caio no BBB21

Durante a tarde desta quarta-feira (27), os brothers e sisters fizeram parte de um momento merchan do BBB21 no segundo andar da casa. Enquanto metade dos confinados estava no ambiente, Caio deu a ideia das mulheres maquiarem os homens.

No entanto, depois de maquiados, eles desceram as escadas usando maquiagem e encurtando as roupas, além de ganharem nomes femininos para o ‘personagem’. Porém isso incomodou Lumena, que chegou a chorar pela situação.

A sister reforçou que não concorda em homens imitarem mulheres trans e travestis. “A performance aciona um gatilho de tudo que já ouvi. Já vi muita história de criança, criança ‘viada’, começando a tomar remédio por ser diagnosticado com qualquer transtorno, só pelo fato dela ser uma criança que ia ser um ser humano transgênico”, afirmou.

Por fim, na cozinha, Lumena conversou com Caio. “Sua brincadeira, assim como para todo mundo que veio aqui pra brincar, em mim foi em um lugar muito violento”, iniciou a sister. “Eu sei que você não sabe, porque eu sei que você não tem amiga travesti, você não tem amigo trans. E sua brincadeira chegou pra mim ‘grandão’. O que poderia ser chamado de brincadeira para outras pessoas é violência”, justificou Lumena. Depois de uma longa conversa eles se abraçaram e o brother pediu desculpas e chegou a pensar em desistir do BBB21.

Twitter pede por #ForaLumena

Lumena, do BBB21, foi alvo de críticas, mas também teve quem ficou do lado da sister. No Twitter a #foraLumena foi parar nos trends topics como um assuntos mais comentados do Brasil.

Para inúmeras pessoas, a DJ exagerou na militância, não apenas com Caio e os demais brothers, mas também pela discussão com Juliette. Na manhã desta quinta-feira (28), a sister se irritou com a advogada que passou do tempo no confessionário e atrapalhou o ‘raio-x’ dos demais colegas.

Lumena dispara para Juliette: "Você me tirou o direito de expressar os meus verdadeiros sentimentos para com as pessoas. (…) Todo mundo tem emoção aqui, mas segure a onda" 💥👀 → https://t.co/ICZA7Cmcu9 • #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/3vvOXuOfEu — Big Brother Brasil (@bbb) January 28, 2021

Por esses motivos, Lumena foi duramente criticada e a web começou a ‘shippar’ a sister com a porta de saída do BBB21.

“Parabéns “grande” psicóloga,agora fora!”, disse a usuária Giovanna, no Twitter. “Se essa Lumena não sair eu mesma entro lá e tiro ela #ForaLumena”, comentou Babii.

Uma das internautas havia concordado com Lumena, mas mudou de opinião. “Sinceramente, eu no inicio@tinha até entendido o lado dela, mas depois achei tão exagerado!!! Misericórdia. #ForaLumena”, escreveu Airla.Porém, teve quem defendeu a permanência de Lumena e Juliette na casa. “Por favor não tirem a Juliette/Luiza Ambiel agora,prevejo que ela vai causar muita treta,então,deixem ela por favor”, disse Mark.

Confira algumas das reações no Twitter:

Casal que eu mais shippo nesse bbb21 #ForaLumena #BBB21 chata do carai pic.twitter.com/SMnyECPQMw — Hbarberino ✞ (@Hbarberino1) January 28, 2021

Essa Lumena é insuportável #ForaLumena — Felipe Majolo🤯 (@lipemajolo) January 28, 2021