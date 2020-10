Black Friday 2020: As melhores lojas para comprar roupas

A Black Friday 2020 está a quase um mês de distância e a expectativa dos consumidores para encontrar os melhores descontos cresce cada vez mais. O evento foi marcado para o dia 27 de novembro, mas algumas lojas podem estender as ofertas por uma semana e até por todo o mês. Se você está aguardando essas ofertas para renovar o guarda-roupa, confira essa lista de lojas ideais.

Renner

A Renner é uma loja de departamento que, entre outros produtos, possui diversas roupas com preços acessíveis durante todo o ano. No site, é possível encontrar peças femininas, masculinas e infantis. A loja oferece frete grátis em compras acima de R$ 99,00 e, entre as modalidades de entrega, possui opção de retirada. Para aqueles que usam o App da Renner, existem ofertas e condições especiais.

Zattini

Essa loja pertence ao Grupo Netshoes, uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina, e é excelente uma opção para a Black Friday 2020. Em seu catálogo, estão produtos de moda, beleza e esportes.

A Zattini também possui a opção de retirada na loja, além de frete grátis em produtos acima de R$ 39,99 para o Sul e o Sudeste; acima de R$ 69,99 para o Centro-oeste; e de R$ 129,99 para o Norte. O site ainda possui uma promoção chamada Flash Sale, através da qual é possível adquirir produtos pela metade do preço.

Marisa

A Marisa atua no ramo de moda feminina e lingerie, mas também atende ao público masculino e infantil. Nessa loja, é possível comprar roupas em promoção durante quase o ano inteiro. No entanto, consumidores consegueem adquirir peças com mais de 60% de desconto durante a Black Friday. Entre os produtos que vão entrar na promoção, estão camisetas, vestidos, biquínis, calças jeans e sapatos.

Dafiti

A Dafiti se define como o maior e-commerce de moda da América Latina e vende produtos de grandes marcas como Colcci, Adidas, Cantão, Lança Perfume, Calvin Klein e Tommy Hilfiger. No site, é possível garantir frete grátis nas compras de roupas acima de R$79. Vale destacar a loja está descontos de até 70% em peças selecionadas.

Amaro

A Amaro vende produtos voltados para o público feminino, incluindo roupas casuais, moda praia e moda fitness. Segundo o site, os descontos da Black Friday 2020 se estenderão durante toda a semana do dia 27 e vão incluir ofertas relâmpagos, além de produtos remarcados.

A maioria dessas lojas envia ofertas em primeira mão para usuários que fornecerem seus e-mails. Essa é uma boa estratégia, uma vez que os estoques costumam acabar rapidamente. Para mais dicas sobre os descontos de novembro, fique ligado em nosso site!