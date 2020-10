Black Friday 2020: como e onde comprar passagens aéreas?

Para te ajudar a escolher o destino certo para sua viagem, elaboramos uma lista com os países que permitem a entrada de brasileiros durante a pandemia e uma seleção de sites confiáveis onde comprar passagens aéreas com desconto na Black Friday 2020.

Com o fechamento das fronteiras em razão da pandemia, muitas pessoas adiaram ou até mesmo cancelaram suas viagens. Atualmente, alguns países já estão permitindo a entrada de turistas. Caso você queira colocar em dia aquela viagem que não conseguiu fazer, pode ser uma boa ideia comprar passagens aéreas durante a Black Friday 2020.

Antes de visitar os sites, no entanto, é importante ter em mente quais destinos você pode escolher. Isso porque nem todos os países reabriram para o Brasil, que ostenta o título de segundo país com maior número de mortes por covid-19.

Quais países estão abertos?

Locais queridinhos dos brasileiros, como Estados Unidos, Argentina e grande parte da União Europeia, ainda mantêm restrições. Nestes países, somente podem entrar viajantes com cidadania ou visto de residência permanente. Em alguns casos, também vale a autorização do consulado do país de destino.

No Reino Unido, por exemplo, brasileiros podem entrar, mas precisam ficar 14 dias de quarentena após o desembarque. Confira abaixo alguns destinos que você pode escolher:

Bolívia : turistas devem comprovar que não possuem covid-19. Para tanto, o governo solicita a realização do exame médico PCR pelo menos 7 dias antes da viagem;

Equador : o governo determinou uma quarentena de 10 dias após para turistas. Vale ressaltar que essa regra não se aplica a passageiros que comprovem não ter o vírus;

Colômbia : o país também exige a apresentação do PCR com resultado negativo, realizado no máximo 4 dias antes da viagem;

Emirados Árabes Unidos : se aplica a mesma regra da Colômbia, com o adicional de que viajantes com covid-19 podem entrar desde que façam uma quarentena de 14 dias;

México : requer apenas o preenchimento de um questionário na imigração para identificar os fatores de risco;

França : embora também exija a apresentação do exame (realizado até 72h antes do voo), os passageiros são colocados em quarentena;

Irlanda : exige quarentena de 14 dias após desembarque;

Reino Unido: segue a mesma regra do país anterior.



Como estamos em um cenário de instabilidades, as regras dos países podem sofrer alterações a qualquer momento. Pensando nisso, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) criou um mapa com o status atualizado de cada país, disponível no endereço https://www.iatatravelcentre.com/world.php.

Onde comprar passagens na Black Friday 2020?

Alguns sites de passagens aéreas já anunciaram que vão participar da Black Friday 2020. No entanto, essa temporada de compras exige do consumidor mais cuidado em relação a fraudes. Pensando nisso, selecionamos quatro sites confiáveis para que você economize com segurança.

Decolar.com

Além de oferecer passagens com tarifas promocionais, o Decolar.com vai permitir que o consumidor divida sua compra em várias parcelas sem juros. Na Black Friday 2020, também será possível adquirir pacotes de viagens e hospedagens. Ainda vão entrar na promoção aluguel de carro, seguro viagem e ingressos para eventos e atrações turísticas.



Fique atento: as promoções terão início alguns dias antes da data oficial do evento, marcada para o dia 27 de novembro.

123 Milhas

Assim como seu rival, o 123 Milhas também oferecerá descontos na Black Friday. Embora as promoções do evento ainda não tenham começado, o site já conta com passagens aéreas pela metade do preço.

Viajanet

O Viajanet é mais uma alternativa para quem quer economizar durante a Black Friday 2020. Serão oferecidas passagens e pacotes de viagens abaixo do preço. Entre outras promoções, o site ainda oferece a possibilidade de comprar um destino e ganhar outro.

Submarino Viagens

Para deixar o consumidor em clima de Black Friday, o site lançou promoções antecipadas e cupons de desconto. Além de passagens, a lista inclui pacotes de viagem, hospedagens, além de aluguel de carros.

Para mais dicas e informações sobre a temporada de compras mais esperada do ano, fique ligado em nosso site!