Horário da apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro 2023

Hoje, o público vai conhecer a campeã do Carnaval Carioca de 2023, realizado no domingo e segunda, dias 19 e 20 de fevereiro. Os carnavalescos se reúnem na Sapucaí a partir das 16 horas desta quarta-feira de Cinzas para consagrar a escola de samba vitoriosa, como também as rebaixadas para o grupo de acesso. Confira quando será o horário da apuração do carnaval 2023 RJ.

O horário da apuração do carnaval 2022 RJ será às 16 horas (de Brasília) e vai passar ao vivo na Rede Globo. Para poder conferir, plataformas como o g1 e o Globoplay vão transmitir, ao vivo, as apurações.

O levantamento das notas que definirão as escolas campeãs do Grupo Especial vai ser realizado na Praça da Apoteose, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde aconteceram os desfiles.

Os desfiles começaram no domingo com a escola de samba Império Serrano e seguiu com Acadêmicos do Grande Rio, Mocidade Indep. de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro, e finalizou com a Estação Primeira de Mangueira.

Já na segunda, a Sapucaí recebeu o Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos de Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos do Viradouro.

Quais são os quesitos das escolas de samba?

O desfile das escolas do Grupo Especial passa pelo julgamento de um grupo de jurados, escolhido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA). Para avaliar as agremiações no dia da apuração do carnaval 2023 RJ, eles devem se basear no Manual do Julgador, em que nove quesitos são julgados, com notas que variam de nove até dez, com uma casa decimal. Confira quais são esses quesitos avaliados pelo júri:

Bateria: Avalia a manutenção regular e a sustentação da cadência em consonância com o samba-enredo; a perfeita conjugação dos sons emitidos pelos vários instrumentos e a criatividade e a versatilidade do grupo.

Samba-enredo: O jurado deve avaliar a letra e a melodia separadamente. Para a letra, consideram-se a adequação da letra ao enredo; a riqueza poética, a beleza e o bom gosto; e a adaptação à melodia. Já para a melodia, são consideradas as características rítmicas próprias do samba; a riqueza melódica, sua beleza e o bom gosto de seus desenhos musicais; e a capacidade de sua harmonia musical facilitar o canto e a dança dos desfilantes.

Harmonia: Nele, deve-se considerar a perfeita igualdade do canto do samba-enredo pelos componentes da escola, em consonância com o intérprete e a manutenção de sua tonalidade, assim como o canto do samba-enredo pela totalidade da escola e a harmonia do samba.

Evolução: É avaliada a fluência da apresentação, penalizando a ocorrência de correrias e retrocessos de alas e alegorias. Considera também a espontaneidade, a criatividade, a empolgação e a vibração dos desfilantes, além da coesão do desfile, ou seja, a manutenção de espaçamento o mais uniforme possível entre alas e alegorias.

Enredo: São dois subquesitos somados. Em concepção, é apreciada a ideia básica apresentada pela escola e o desenvolvimento teórico do tema proposto. Contam pontos a clareza, a coerência e a coesão na roteirização do desfile. Já em realização, é averiguada a capacidade de compreensão através das fantasias, alegorias e outros elementos plástico-visuais, assim como a exposição do tema no roteiro.

Alegorias e Adereços: Avalia, nos subquesitos concepção e realização, a adequação das alegorias e dos adereços ao enredo, a criatividade, a impressão causada pelas formas, e os acabamentos e cuidados na confecção e decoração.

Fantasias: Também separando concepção e realização, são avaliadas a adequação das fantasias ao enredo, a criatividade, a impressão causada, a uniformidade de detalhes e o acabamento.

Comissão de Frente: A coreografia e a fantasia são levadas em consideração, em que avalia-se a capacidade da comissão impactar positivamente o público, o cumprimento da função de saudar o público e apresentar a escola, a coordenação, o sincronismo e a criatividade de sua exibição.

Mestre-sala e porta-bandeira: Considera-se a harmonia do casal, verificando sua adequação para a dança e a impressão causada.

