Boca de urna RJ 2020: pesquisa indica Paes e Crivella no segundo turno

Todo ano de eleição os institutos de pesquisas coletam dados e fazem entrevistas com os eleitores nas saídas das zonas eleitorais para conseguir uma projeção dos votos. Essa é a chamada pesquisa de boca de urna. Assim que as urnas fecham, essas pesquisas podem ser divulgadas pelos veículos de comunicação. Confira, portanto, as intenções de voto dos eleitores no Rio de Janeiro, segundo o IBOPE.

Eleições RJ 2020: Boca de urna mostra Paes (DEM) à frente.

Segundo a pesquisa boca de urna do IBOPE, Eduardo Paes (DEM) teria 39% das intenções de voto e disputaria o segundo turno, no dia 29, contra Marcelo Crivella (Republicanos), atual prefeito do Rio, que teve 20% pelos dados da pesquisa. Em seguida, a candidata Benedita da Silva (PT) estaria com 14% e Martha Rocha (PDT) com 11% das intenções de voto. Luiz Lima (PSL) tem 6%, Renata Souza (PSOL) 4%, Bandeira (REDE) e Messina (MDB), 2%, Clarissa Garotinho (PROS) e Fred (Novo) 1%. Além disso, Cyro Garcia (PSTU), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) aparecem com 0% de votos válidos.

Com relação à última pesquisa IBOPE para o primeiro turno, não houve muitas mudanças, Paes (DEM) teria 41% das intenções de voto, seguido por Crivella (Republicanos), com 16% e Benedita da Silva (PT), com 13%. A pesquisa foi feita entre os dias 12 e 14 de novembro.

Segundo turno

O segundo turno, nas cidades que tiverem, está marcado para o dia 29 de novembro. Segundo a pesquisa IBOPE boca de urna, os candidatos Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) são os dois mais votados no primeiro turno e devem disputar outro pleito daqui duas semanas.

O horário de votação se mantem estendido, das 7h às 17h, sendo que o intervalo entre 7h e 10h está destinado à pessoas com mais de 60 anos, por serem grupo de risco.