BPC: saiba como pedir a antecipação do benefício sem perícia médica

A antecipação do BPC, Benefício de Prestação Continuada, pode ser solicitada até 30 de novembro. Sendo assim, o benefício é concedido sem a necessidade de perícia médica desde abril, por causa da pandemia de covid-19. O valor de R$ 600 é para pessoas com deficiência (PCDs) e idosos.

Para receber o BPC, basta anexar o atestado médico ao requerimento de declaração de responsabilidade pelo documento no portal do INSS ou no aplicativo Meu INSS. O pagamento do benefício é com base no CPF. Além disso, é preciso ser inscrito no CadÚnico e ter renda familiar de até um quarto do salário mínimo, ou seja, cerca de R$ 261,25. Dessa forma, a antecipação do BPC tem encerramento com a avaliação definitiva do pedido, segundo o INSS.

“Além disso, para ter direito à antecipação, o requerente deve se enquadrar nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar, que pode ser de até um quarto do salário-mínimo. Vale destacar que a antecipação do valor acima mencionado se encerrará tão logo seja feita a avaliação definitiva do requerimento de BPC”, informou o INSS.

Como pedir BPC pelo Meu INSS

A solicitação da antecipação do BPC de R$ 600 deve ser através do aplicativo Meu INSS. Sendo assim, o app está disponível nas lojas de aplicativos do Android e iOS e deve estar atualizado. Para enviar o atestado médico solicitado, siga os seguintes passos:

Acesso o Meu INSS;

Fazer login. Caso não tenha ainda, faça o cadastro como nome completo, CPF, e-mail e senha. Além disso, pode haver solicitação de outros dados;

Selecione a opção “Agendar Perícia”;

Clique em “Perícia Inicial” e em seguida, aperte “Selecionar”;

Preencha as informações pedidas e clique em “Avançar”

Em “Anexos”, clique no sinal + para inserir o documento e clique em “Anexar”

Agora basta selecionar o documento (seu atestado médico) que você quer anexar, clicar em “Abrir” e, em seguida, em “Enviar”

Siga os passos seguintes e clique em “Gerar Comprovante” para que você o salve em seu computador ou celular.

Por fim, a data limite de solicitação de antecipação do BPC, bem como envio do atestado médico, é o dia 30 de novembro de 2020. Seguindo os passos, não há necessidade de perícia para receber o benefício de R$ 600.

