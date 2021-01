2021 será melhor que 2020 para 68% dos brasileiros, diz Datafolha

O ano de 2021 será melhor que 2020. É o que pensam 68% dos brasileiros entrevistados pela Datafolha ao responderem o que eles acham do novo ano para si mesmos. Pesquisa foi divulgada ontem, no último dia do ano, pela Folha de S. Paulo. Já quando a pergunta foi para os brasileiros em geral, o otimismo para a coletividade caiu para 58% de que o novo ano será positivo.

A pesquisa foi realizada por telefone celular com 2.016 brasileiros adultos, entre os dias 8 e 10 de dezembro do ano passado, em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Datafolha 2021: veja o que disseram os brasileiros

2021 será melhor, pior ou igual para você?

Melhor: 68%

Igual: 19%

Pior: 10%

Não soube responder: 2%

2021 será melhor, pior ou igual para os brasileiros?

Melhor: 58%

Igual: 18%

Pior: 21%

Não soube responder: 3%

Ao serem questionados sobre a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), os entrevistados pelo Datafolha dizem que:

77% acham que 2021 será melhor para quem apoia o presidente Bolsonaro

14% disseram que 2021 vai ser igual

7% dos entrevistados será pior

2% não souberam responder

Datafolha: 52% não culpam Bolsonaro pelas mortes por Covid-19

No quesito renda familiar mensal, os entrevistados pelo Datafolha acreditam que 2021 será melhor que 2020 aos brasileiros de:

Renda de até dois salários mínimos:

Melhor: 58%

Igual: 18%

Pior: 21%

Não soube responder: 4%

Renda de dois a cinco salários mínimos:

Melhor: 57%

Igual: 19%

Pior: 21%

Não soube responder: 2%

Renda de cinco a dez salários mínimos:

Melhor: 63%

Igual: 15%

Pior: 20%

Não soube responder: 2%

Renda de mais de dez salários mínimos:

Melhor: 54%

Igual: 18%

Pior: 27%

Não soube responder: 0%