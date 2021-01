Alistamento Militar 2021: veja o passo a passo para se inscrever

O serviço militar é obrigatório no Brasil. Jovens do sexo masculino, nascidos em 2003 e que vão completar 18 anos em 2021 – em qualquer data e mês, já podem se inscrever para participar do processo seletivo do Alistamento Militar 2021, que começou no dia 1° de janeiro e segue até dia 30 de junho.

Como se inscrever no Alistamento Militar 2021?

Acesse o site oficial https://www.alistamento.eb.mil.br/ 2 Clique em ‘Quero me alistar’ Caso você não se enquadre em nenhum dos perfis como: arrimo de família, mora no exterior, quer utilizar o nome social ou é incapaz por problema de saúde, clique sobre ‘Alistamento Militar 2021’ Se você ainda não tem o cadastro ‘Brasil Cidadão’ do Governo Federal, deverá fazê-lo neste momento. Por outro lado, se já tiver o login, poderá utilizá-lo para fazer login no sistema do Alistamento Militar 2021 Uma vez que você faça o login na plataforma do ‘Alistamento Militar’, autorize o uso dos dados pessoais que você informou na plataforma ‘Brasil Cidadão’ pelo sistema do Alistamento Militar Depois clique sob Quero me alistar – Alistamento Militar – Alistamento online Alistamento Brasil Preencha o ‘formulário de alistamento’, com as seguintes informações: nome dos pais, estado civil, escolaridade, endereço completo Preencher a ficha de ‘Anamnese médica’, nela você vai inserir as suas informações de saúde e estado físico. O processo está completo. Nesta etapa é que o jovem saberá o número do Registro de Alistamento – RA, que é o número dele no processo.

Logo após a inscrição, o jovem pode consultar a etapa do processo seletivo através do site ou, também, pode comparecer a uma Junta Militar mais próxima e informar o RA.

O que acontece se eu não me inscrever?

Quem perder os prazos de inscrição do Alistamento Militar 2021, deve ir à Junta de Serviço Militar mais próxima e pagar uma multa militar. Só depois desse procedimento é que vai ser possível realizar o alistamento.

O Ministério da Defesa informa também que, além da multa, quem não se alistar no prazo estará em débito com o Serviço Militar e não poderá:

obter passaporte

ingressar em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada

assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municípios

prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino

obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão

inscrever-se em concurso público,