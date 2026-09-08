Após 40 anos na Havan, diretor ganha de presente o primeiro carro que teve na vida

Amigo de infância de Luciano Hang ganha Escort após 40 anos na Havan

Amigo de infância de Luciano Hang ganha Escort após 40 anos na Havan

Uma lembrança de quase quatro décadas voltou a fazer parte da vida de José Luís Paza nesta semana. Diretor de compras e suprimentos da Havan, ele recebeu um Escort GL 1984 como homenagem pelos 40 anos de trabalho na empresa. O presente foi entregue durante o evento Construtores do Sucesso, realizado em Brusque, no Vale do Itajaí.

O carro escolhido para a homenagem não foi uma coincidência. Em 1987, Paza havia ganhado um Escort em uma rifa. O veículo acabou se tornando o primeiro carro de sua vida e ficou marcado em sua memória.

Agora, anos depois, a história ganhou um novo capítulo. Ao receber um modelo semelhante como presente pela trajetória profissional, o diretor teve a oportunidade de reviver uma lembrança do início da vida adulta.

“Eu o ganhei em uma rifa em 1987 e fiquei muito feliz na época. Receber esse presente agora é como voltar ao passado, relembrar tudo o que vivi até aqui”, contou Paza durante a homenagem.

Amizade começou antes da Havan

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o empresário conta que a história de Paza com a Havan começou antes mesmo de a empresa alcançar a dimensão que tem atualmente. Ele e Luciano Hang são amigos desde a infância e estudaram juntos.

Quando Hang decidiu fundar a Havan, convidou o amigo para fazer parte do projeto. Paza aceitou o desafio e acompanhou de perto as diferentes fases de expansão da empresa ao longo das últimas quatro décadas.

Nesse período, passou por diferentes funções até chegar ao cargo de diretor de compras e suprimentos.

Para Paza, os 40 anos de trabalho não são apenas uma questão de tempo de serviço. A relação com a empresa, segundo ele, também está ligada à disposição para aprender, assumir novos desafios e participar do crescimento do negócio.

“A Havan foi construída em cima de coragem. Tenho orgulho de trabalhar aqui, sou diariamente feliz e amo o que faço na empresa. O segredo para ficar 40 anos em um lugar é não olhar para o tempo de serviço e sim se dedicar a fazer algo cada vez melhor a cada dia”, afirmou.

Ele também destacou que a permanência na empresa representa uma relação que vai além do trabalho.

“É crescer junto e saber que ali está mais do que um salário”, acrescentou.

Luciano Hang destaca trajetória do amigo

Para Luciano Hang, a trajetória de Paza se mistura com a própria história da Havan. Segundo o empresário, o diretor esteve ao seu lado quando a companhia ainda dava os primeiros passos.

“O Paza é prova viva do que é dedicação. Ele topou o desafio comigo lá no início, quando a Havan era uma loja pequena, e nunca parou de trabalhar duro para fazer esse sonho crescer”, afirmou Hang.

O empresário também citou os demais funcionários homenageados durante o evento e destacou a importância da dedicação dos profissionais que construíram suas carreiras dentro da companhia.

Evento homenageia funcionários

O Construtores do Sucesso foi criado pela Havan em 2011 para reconhecer colaboradores que completam longos períodos trabalhando na empresa.

A homenagem contempla profissionais de diferentes setores, incluindo megalojas, postos de combustíveis, Centro de Distribuição e Centro Administrativo.

São reconhecidos funcionários que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.

Em 2026, cerca de 300 colaboradores receberam troféus e presentes relacionados ao período de dedicação à Havan.

A programação realizada em Brusque reuniu funcionários da loja matriz, do posto de combustível e do setor administrativo. As comemorações também foram realizadas no Centro de Distribuição e em megalojas espalhadas pelo Brasil.

Para Paza, no entanto, a homenagem teve um significado particular: além de marcar quatro décadas de trabalho, o presente trouxe de volta a lembrança de um dos primeiros capítulos de sua própria história.

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