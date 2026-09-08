Amigo de infância de Luciano Hang ganha Escort após 40 anos na Havan
Após 40 anos na Havan, diretor ganha de presente o primeiro carro que teve na vida
Uma lembrança de quase quatro décadas voltou a fazer parte da vida de José Luís Paza nesta semana. Diretor de compras e suprimentos da Havan, ele recebeu um Escort GL 1984 como homenagem pelos 40 anos de trabalho na empresa. O presente foi entregue durante o evento Construtores do Sucesso, realizado em Brusque, no Vale do Itajaí.
O carro escolhido para a homenagem não foi uma coincidência. Em 1987, Paza havia ganhado um Escort em uma rifa. O veículo acabou se tornando o primeiro carro de sua vida e ficou marcado em sua memória.
Agora, anos depois, a história ganhou um novo capítulo. Ao receber um modelo semelhante como presente pela trajetória profissional, o diretor teve a oportunidade de reviver uma lembrança do início da vida adulta.
“Eu o ganhei em uma rifa em 1987 e fiquei muito feliz na época. Receber esse presente agora é como voltar ao passado, relembrar tudo o que vivi até aqui”, contou Paza durante a homenagem.
Amizade começou antes da Havan
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o empresário conta que a história de Paza com a Havan começou antes mesmo de a empresa alcançar a dimensão que tem atualmente. Ele e Luciano Hang são amigos desde a infância e estudaram juntos.
Quando Hang decidiu fundar a Havan, convidou o amigo para fazer parte do projeto. Paza aceitou o desafio e acompanhou de perto as diferentes fases de expansão da empresa ao longo das últimas quatro décadas.
Nesse período, passou por diferentes funções até chegar ao cargo de diretor de compras e suprimentos.
Para Paza, os 40 anos de trabalho não são apenas uma questão de tempo de serviço. A relação com a empresa, segundo ele, também está ligada à disposição para aprender, assumir novos desafios e participar do crescimento do negócio.
“A Havan foi construída em cima de coragem. Tenho orgulho de trabalhar aqui, sou diariamente feliz e amo o que faço na empresa. O segredo para ficar 40 anos em um lugar é não olhar para o tempo de serviço e sim se dedicar a fazer algo cada vez melhor a cada dia”, afirmou.
Ele também destacou que a permanência na empresa representa uma relação que vai além do trabalho.
“É crescer junto e saber que ali está mais do que um salário”, acrescentou.
Luciano Hang destaca trajetória do amigo
Para Luciano Hang, a trajetória de Paza se mistura com a própria história da Havan. Segundo o empresário, o diretor esteve ao seu lado quando a companhia ainda dava os primeiros passos.
“O Paza é prova viva do que é dedicação. Ele topou o desafio comigo lá no início, quando a Havan era uma loja pequena, e nunca parou de trabalhar duro para fazer esse sonho crescer”, afirmou Hang.
O empresário também citou os demais funcionários homenageados durante o evento e destacou a importância da dedicação dos profissionais que construíram suas carreiras dentro da companhia.
Evento homenageia funcionários
O Construtores do Sucesso foi criado pela Havan em 2011 para reconhecer colaboradores que completam longos períodos trabalhando na empresa.
A homenagem contempla profissionais de diferentes setores, incluindo megalojas, postos de combustíveis, Centro de Distribuição e Centro Administrativo.
São reconhecidos funcionários que completam 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos de empresa.
Em 2026, cerca de 300 colaboradores receberam troféus e presentes relacionados ao período de dedicação à Havan.
A programação realizada em Brusque reuniu funcionários da loja matriz, do posto de combustível e do setor administrativo. As comemorações também foram realizadas no Centro de Distribuição e em megalojas espalhadas pelo Brasil.
Para Paza, no entanto, a homenagem teve um significado particular: além de marcar quatro décadas de trabalho, o presente trouxe de volta a lembrança de um dos primeiros capítulos de sua própria história.
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