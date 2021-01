Carnaval será feriado em fevereiro? O que sabemos até agora

As festas de carnaval já estão suspensas no Brasil, contudo alguns governadores vêm estudando suspender o feriado todo. Pois o “feriadão” do carnaval é considerado, juridicamente, facultativo no país. Mesmo que comumente o recesso seja aderido e emendado, é possível suspende-lo. Essa ideia está sendo estudada como forma de impedir um surto de casos de COVID-19 durante o feriado. Como aconteceu no Natal e ano-novo.

Em dezembro de 2020, o ministério da economia manteve o ponto facultativo no feriado. O carnaval acontece nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.

Feriado de Carnaval em São Paulo

No último dia 19, os prefeitos dos sete municípios que compõe o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, decidiram que vão manter o feriado de Carnaval neste ano, em 16 de fevereiro (terça-feira) e o ponto facultativo na segunda (15 ). Contudo, na capital paulista, gestão de Bruno Covas (PSDB) ainda não há uma decisão concreta sobre o carnaval.

A Prefeitura de Guarulhos, gestão Gustavo Henric Costa, o Guti (PSD), disse que não vai haver ponto facultativo no período de Carnaval. A prefeitura afirmou que as repartições publicas da cidade não vão parar na data.

Em nota, a prefeitura de Osasco afirmou que ainda não tomou uma decisão a respeito do feriado no próximo mês.

E no Nordeste?

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PT) afirma que ainda não foi tomada a decisão de manter ou não ponto facultativo no carnaval.

“É um daqueles temas que, se houvesse uma diretriz nacional, seria melhor. Mas como sabemos que não vai acontecer, estamos tentando alinhar com os governadores para ver se mantemos ou não esses pontos facultativos”, disse à EXAME o governador do Maranhão, Flávio Dino. O parlamentar está conversando com outros governadores do Nordeste para tomar uma decisão.

Ele ainda completou que “Será que as restrições foram adequadas? Deveria ter tido mais restrições? Como eu expliquei, não é uma ciência exata. Vamos deliberando a toque, caso a caso, não houve um lockdown no réveillon. Haverá no Carnaval? Até agora eu acho que não, mas certamente haverá algumas restrições.”, explicou.

Já o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), anunciou a suspensão do ponto facultativo do Carnaval em todo o estado, na última segunda (25). Embora ele ainda aguarde a decisão dos outros estados para fazer o decreto oficial, já alertou que esse não é o momento de fazer mais aglomerações.