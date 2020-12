MPEs e MEIs tem até dia 31 para solicitar credito do Peac Maquininhas

As micros e pequenas empresas (MPEs) e os microempreendedores individuais (MEIs) que precisam ou querem reforçar seu fluxo de caixa neste fim de ano podem contar com uma linha de crédito de na modalidade garantia de recebíveis, a Peac Maquininhas, que, neste ano, pode ser solicitado até dia 31 de dezembro.

Como funciona Peac Maquininhas?

O crédito da Peac Maquininhas é concedido via Banco Nacional de Desenvolvimento, voltado a negócios que tem faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O juros para quem fizer a solicitação chega a 6% ao ano, com 36 meses para pagar, prazo que já inclui a carência de 6 meses.

O valor para o empréstimo do Peac Maquininhas está limitado ao dobro do recebimento mensal de vendas via maquininha. Ou seja, se por mês o empreendedor fatura R$ 10 mil de pagamentos na máquina de cartão, ele só poderá solicitar até R$ 20 mil. O valor máximo de concessão vai até R$ 50 mil. O valor será calculado com base nos recebimentos antes do início da pandemia, ou seja, de 1 de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020.

Por meio do Peac Maquininhas, os MPEs e MEIs podem pegar empréstimos dando como garantia os valores a receber das operações realizadas de débito e crédito, uma vez que parte deste dinheiro será destinada ao pagamento de empréstimo.

Como solicitar o recurso?

O Peac Maquininhas começou a ser liberado no dia 17 de novembro. Desde lá, dos R$ dos 10 bilhões destinados ao empréstimo, metade ainda está disponível. Até agora, 5 mil contratos foram feitos, segundo revelou o superintendente estadual do Banco do Brasil, Alisson Aguiar Costa, ao portal contábeis.

Apesar de não ter indícios de que o valor disponível vai se esgotar até o prazo final, Alisson alerta que quanto antes os interessados procurarem a linha de crédito, melhor.

Para pedir o recurso, o interessado deve procurar uma das instituições financeiras que estão habilidades pelo BNDS para disponibilizar o Peac Maquininhas. A lista pode ser conferida no site da instituição. Cada banco tem seus critérios para oferecer o crédito, por isso, é importante se atentar as condições.

Vale ressaltar que nenhuma instituição financeira vai poder cobrar quaisquer tarifas além das já estabelecidas pelo programa ou exigir outras garantias adicionais.