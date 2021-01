Mulher e enfermeira: conheça a 1ª pessoa a receber CoronaVac no Brasil

A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, será a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. A informação foi dada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, na tarde deste domingo (17), mesmo dia em que acontece a reunião da Anvisa, que decidirá o futuro da CoronaVac no país.

Quem é a Mônica Calazans, a brasileira que vai tomar a vacina contra covid-19

Calazans atua como linha de frente na pandemia da Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, onde trabalha na unidade de tratamento intensivo (UTI). Segundo informou a publicação, Calazans faz parte do grupo de risco. Ela é obesa, hipertensa e diabética.

Moradora da região de Itaquera, extremo leste da capital paulista, Mônica Calazans foi a escolhida para receber a CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e a chinesa Sinovac.

Viúva e mãe de um rapaz de 30 anos, Calazans trabalhou como auxiliar de enfermagem por 26 anos e se formou no curso aos 47 anos de idade. Ela também cuida da mãe, de 72 anos. Em dezembro do ano passado, a enfermeira foi vencedora do 1º prêmio Notáveis, na categoria “Heroína do Ano”, exibido pela CNN Brasil.

Na época, Calazans comentou sobre o prêmio, confira: “Foi de suma importância a enfermagem nesse caos. Tivemos comprometimento, solidariedade e cuidado, para que a população percebesse o quão nosso papel é fundamental.”

CoronaVac foi aprovada

Quatro dos cinco diretores da Anvisa votaram pela autorização emergencial para as vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca neste domingo (17). Segundo O Globo, a primeira dose da vacina produzida pelo Butantan deverá ser aplicada ainda hoje no Hospital das Clínicas.

João Doria (PSDV), governador de São Paulo, marcou uma coletiva de imprensa para esta tarde, onde deve comentar sobre os próximos passos da vacinação no Estado e na capital.