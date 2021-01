Conhecido por ser um dos métodos mais antigos aplicados em diversos países, o horário de verão foi revogado no Brasil há dois anos. A decisão proferida pelo atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continuou valendo para 2020. Mas afinal, o Brasil vai ter horário de Verão em em 2021.

Logo no seu primeiro ano de mandato, Bolsonaro surpreendeu com a afirmação de que “acabaria” com o horário de verão e assim o fez. A ordem também valeu para 2020, portanto, o brasileiro não precisou adiantar os relógios em uma hora no início de novembro. Mas como será neste ano? O Brasil vai ter horário de verão em 2021?

Tais questionamentos ainda não possuem respostas exatas, mas tudo indica que o governo de Bolsonaro irá manter veemente sua revogação para o horário de verão em 2021, ou seja, também não terá horário de verão no começo do ano seguinte, 2022.

Porque não vai ter horário de verão em 2021?

Em julho do ano passado, o ministério de Minas e Energia publicou uma nota oficial e afirmou que o consumo de hábito da população brasileira mudou. Dito isso, o período de maior consumo diário passou a ser no período da tarde, e não mais à noite. Por isso, o horário de verão não seria mais eficaz.

Quando assinou o decreto de revogação, no dia 25 de abril de 2019, Jair Bolsonaro apontou alguns estudos realizados pelo ministério que influenciaram em sua decisão. Na época, Bolsonaro afirmou que o relógio biológico da população era “afetado” com a mudança de horário, e isso tinha impacto direto com a produtividade econômica do país.

Histórico do horário de verão no Brasil

No verão de 1931/1932, o horário de verão foi instituído no Brasil pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. A regra valia para todo território nacional;

De 1931 até 1985, o horário de verão não era adotado anualmente;

No verão de 1985/1986, o horário de verão passou a ser uma prática anual e foi assim até 2018;

Em 2008, a duração e a abrangência geográfica do horário de verão passaram a ser definidas pela Casa Civil da Presidência da República Brasileira, e não mais pelo presidente;

Nos estados do Norte e Nordeste o horário de verão não ocorria;

No verão 2011/2012, a Bahia precisou adotar a medida após enfrentar uma crise energética;

Em 2017, o então presidente Michel Temer assinou um decreto para reduzir em duas semanas o horário de verão do mesmo ano, mas não foi atendido;

Em 2018, o horário de verão seria adiado em virtude da prova do ENEM, entretanto, o governo desistiu da alteração;

Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto de que não haveria horário de verão em 2019/2020;

Em 2020, o governo de Bolsonaro manteve a decisão de não ter horário de verão no mesmo ano.

Como surgiu?

O horário de verão foi criado pelo norte-americano Benjamin Franklin, ainda nos anos 1700. Na época, não havia eletricidade, portanto a ideia de que adiantar o relógio em uma hora, era mais no âmbito do aproveitamento do dia e não para economizar energia elétrica.

A ideia de Franklin apareceu novamente em 1895, com a autoria do entomologista George Vernon Hudson, que percebe o valor da luz solar na produtividade do seu trabalho. Após dois anos depois, Hudson voltou a publicar uma pesquisa que apoiava o horário de verão.

O primeiro país a adotar a prática foi a Alemanha, na época da 1º Guerra Mundial, em 1916. Devido as crises causadas pela guerra, o país precisou poupar carvão e assim aproveitou a teoria do horário de verão para economizar a matéria-prima.