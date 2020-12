Cartola FC 2020: dicas de bons e baratos para rodada #24

Para aqueles jogadores que andam com poucas cartoletas, segue nossas dicas de bons e baratos para rodada #24. Uma rodada em que muitos jogos serão clássicos do nosso futebol, e portanto teremos poucos favoritos. Ainda assim, a escalação do seu time tem tudo para ser uma das melhores. Com jogadores regulares, boas pontuações e que podem manter a média, vamos conhecer as dicas de bons e baratos do Cartola FC:

Uma das posições que mais influencia na pontuação final dos cartoleiros é a de goleiro. Já que, dificilmente eles não estão negativando nas rodadas. Porém, aqui temos como dica o Cleiton, goleiro do RB Bragantino, que custa apenas C$ 1.36 e tem 8 defesas difíceis. Mas ele entra na nossa lista porque enfrenta neste final de semana o Coritiba, e tem tudo para manter o SG e pontuar bem no Cartola FC. Ainda na defesa, temos como zagueiro um jogador que só negativou na rodada #12, João Victor, do Atlético-GO, ele enfrenta o time do Goiás, e é outra possibilidade de conseguir SG e manter a média.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #24 fecha no sábado (5), às 16h (horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cartola FC: dicas de bons e baratos para rodada #24

Cleiton – goleiro (RB Bragantino) C$ 1.36

João Victor – zagueiro (Atlético-GO) C$ 3.59

Pedro Henrique – zagueiro (Athletico-PR) C$ 5.01

Heitor – lateral (Internacional) C$ 5.65

Felipe Luís – lateral (Flamengo) C$ 6.55

Raul – meia (RB Bragantino) C$ 8.33

Lima – meia (Ceará) C$ 5.45

Jair – meia (Atlético-MG) C$ 7.29

Brenner – atacante (São Paulo) C$ 6.46

Diego Souza – atacante (Grêmio) C$ 9.66

Luciano – atacante (São Paulo) C$ 11.61

Maurício Barbieri – técnico (RB Bragantino) C$ 7.54

Total de cartoletas: C$ 78.50

Na defesa do nosso time temos jogadores regulares e que mantém um padrão de pontuação, tudo que um time precisa ter. Além disso, dentre os zagueiros e laterais escolhidos, poucos tiveram uma pontuação negativa. Assim como, Pedro Henrique, o jogador do Athletico-PR, que ainda não negativou e tem uma ótima regularidade na competição.

Indo para o meio de campo, nossa melhor aposta vai para Raul, do RB Bragantino. Outro jogador que mantém a estabilidade e que não fez pontos negativos no Cartola FC. Além disso, tem 1 gol, uma assistência, 59 desarmes e 38 faltas sofridas em apenas 14 jogos.

Na linha de frente do time de bons e baratos do Cartola FC, temos Brenner e Luciano. Desde já, os atacantes do São Paulo, são responsáveis pelas vitórias do time e neste final de semana enfrentam o Sport, no Morumbi. Sendo assim, o tricolor tem tudo para ganhar o jogo e trazer boa pontuação aos cartoleiros.

Leia também: