Cartola FC 2020: quem são mais escalados da rodada #23

A rodada #23 do Cartola FC começa hoje (28), para quem ainda tem dúvidas sobre o time, fique de olho nos mais escalados. Lembrando que nesta rodada teremos quatro jogos a menos. Assim, antes de confirmar os jogadores, veja quem são os favoritos dos cartoleiros. Dede já, no topo da lista temos os atacantes Cano, Marinho e o meia Tiago Galhardo. Com times do Palmeiras, Santos e São Paulo, sendo a primeira opção dos jogadores do game. Sendo assim, confira nossa lista de mais escalados do Cartola FC e veja também os mais escolhidos como capitães:

O técnico Cuca, do Santos, também é um dos mais escalados do Cartola FC. Assim como, o goleiro Weverton, que está em uma ótima fase com o time do Palmeiras e hoje enfrentam o Athletico-PR. Sendo assim, antes de confirmar seu time veja a lista completa dos mais escalados para rodada #23. Além dos favoritos para este final de semana, veja a lista dos jogos que valerão para o Cartola FC. A princípio, o mercado fecha hoje (28), às 16h (horário Brasília).

Cartola FC: mais escalados e jogos válidos para rodada #23 SÁBADO 17h – Palmeiras x Athletico-PR

17h – Santos x Sport

19h – Bahia x São Paulo

21h – Atlético-GO x Internacional

SEGUNDA 18h – Vasco x Ceará

20h – Fluminense x Bragantino

Cartola FC: mais escalados da rodada #23

1º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 1.269.308

2º Marinho – atacante (Santos) 1.041.081

3º Cano – atacante (Vasco) 1.037.256

4º Brenner – atacante (São Paulo) 905.687

5º Gustavo Gómez – zagueiro (Palmeiras) 814.148

6º Vina – meia (Ceará) 813.818

7º Nenê – meia (Fluminense) 805.221

8º Calegari – lateral (Fluminense) 585.487

9º Felipe Jonatan – lateral (Santos) 528.638

10º Lucas Verissímo – zagueiro (Santos) 513.092

11º Weverton – goleiro (Palmeiras) 407.353

12º Cuca – técnico (Santos) 406.038

Cartola FC: mais escalados como capitães

1º Marinho – atacante (Santos) 794.618

2º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 278.552

3º Cano – atacante (Vasco) 227.680

4º Luciano – atacante (São Paulo) 215.954

5º Brenner – atacante (São Paulo) 164.885

