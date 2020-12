CBF divulga tabela detalhada até 29ª rodada do Brasileirão

A Diretoria de Competições da CBF divulgou na noite desta quarta-feira (2), a tabela detalhada das rodadas 26 a 29 do Brasileirão. Devido à pandemia de Covid-19, os clubes brasileiros jogarão durante a semana do Natal e Ano Novo, assim como no início de janeiro.

26ª rodada do Brasileirão

A 26ª rodada do Brasileirão começa no dia 16 de dezembro com o confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, até então líder e vice respectivamente. Mas além do confronto na briga direta pela liderança, Atlético Goianiense e Fluminense, também se enfrentam na quarta (16). No entanto, ambos serão os únicos duelos do dia, visto que as demais partidas acontecem no final de semana: sábado (19) e domingo (20). Corinthians e Goiás fecham a rodada com jogo na segunda-feira (21).

27ª rodada rodada do Brasileirão

A 27ª rodada é o destaque da divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro. Os jogos acontecem na semana entre Natal e Ano Novo, algo pouco convencional no futebol brasileiro, mas necessário devido à mudança no calendário por conta da Covid-19. As partidas acontecem entre os dias 26 e 27, sábado e domingo respectivamente. Logo depois desta rodada, o campeonato pausa por 10 dias, mas retorna no início de janeiro. Confira os jogos entre Natal e Ano Novo.

26/12

Atlético-MG x Coritiba – 17h

Santos x Ceará – 17h

Goiás x Sport – 19h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Fluminense x São Paulo – 21h

27/12

Botafogo x Corinthians – 16h

Bahia x Internacional – 16h

Athletico-PR x Vasco – 16h

Palmeiras x Red Bull Bragantino – 18h15

Grêmio x Atlético-GO – 20h30

28ª rodada rodada do Brasileirão

A 28ª rodada do Brasileirão será a primeira em 2021. Logo no dia 6 de janeiro, as equipes voltam a campo para dar continuidade ao campeonato nacional. A CBF dividiu as partidas entre os dias 6 e 7, com sete duelos na quarta e três na quinta. O destaque é que a primeira rodada do próximo ano começa com dois clássicos: Derby Paulista e Fla-Flu.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 6 janeiro, às 21h30. Assim como os paulistas, o clássico carioca entre Flamengo e Fluminense também ocorre no mesmo dia e horário.

29ª rodada rodada do Brasileirão

Por fim, a 29ª rodada do da campeonato acontece do dia 9 ao 13 de janeiro. A CBF destrinchou os jogos com três confrontos no sábado (9/1), quatro no domingo (10/1), dois na segunda (11/1) e finalmente, um jogo na quarta-feira (13/1).