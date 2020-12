Chuvas de meteoros iluminarão céu nos próximos dias; veja as data

Quem sempre quis realizar um pedido para uma “estrela cadente” está prestes a conseguir. Isso porque as chuvas de meteoros que começaram neste domingo (6) vão continuar iluminando o céu nos próximos dias, segundo o site Climatempo. Então, quem não conseguiu fazer seu pedido, ainda terá outras oportunidades.

Entre os dias 8 e 14 dezembro, serão seis chuvas de meteoros acontecendo. Cada uma delas poderá ser vista a olho nu, no entanto, a visibilidade será melhor em pontos onde não há poluição luminosa. Como as datas são próximas, o que poderá ser visto são vários riscos nas constelações de Unicórnio, Órion, Cão Menor, Hidra e Gêmeos. Veja as datas:

Monocerotids (MON) – 08/12/2020 – chuva de meteoros

O melhor dia para observar o fenômeno será em 8 de dezembro, por volta das 22h30. A previsão é de uma chuva de meteoros com dois por hora e magnitude de 3.0. Esta chuva acontecerá na constelação do Unicórnio.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Northern chi Northern chi Orionids (XOR) e Southern chi Orionids (XOR) – 10/12/2020

As próximas chuvas de meteoros serão a O chi Orionids Complex, que compreendem as Northern chi Orionids (XOR) e Southern chi Orionids (XOR). Elas poderão ser vistas por volta das 22h. do dia 10 de dezembro. A previsão é de 5 meteoros por hora, que vão ocorrer próximas da popular constelação das “Três Marias”. Como a velocidade destas estrelas cadentes é considerada baixa – 25 quilômetro por segundo – elas podem deixar rastros brilhantes no céu.

“Estrela de Natal” se formará em dezembro após 800 anos; entenda

11 Canis Minorids – 10/12/2020 – chuva de meteoros

O dia 10 de dezembro ainda será marcado por mais chuvas de meteoros. O 11 Canis Minorids também poderá ser visto a partir das 22h, com previsão de 5 meteoros por hora e magnitude incerta. O fenômeno vai acontecer na constelação Cão Menor e terá uma velocidade de 28 quilômetros por segundo.

Sigma Hidrids (HYD) – 11/12/2020

O Sigma Hidrids poderá ser observado a partir da 1h da manhã, aproximadamente, do dia 11 de dezembro. A previsão é de 3 meteoros por hora, com magnitude de 3.0. Estas chuvas de meteoros vão acontecer na constelação de Hidra. A lua não tece atrapalhar a observação.

Geminids (GEM) – 14/10/2020

As chuvas de meteoros conhecidas por Geminids são as que tem previsão de mais meteoros por hora. Ao todo, estima-se mais de 150, com magnitude de 2.6. O melhor horário para ver o fenômeno é à 1h da manhã do dia 14 de dezembro, no entanto, após às 23h do dia 13 de dezembro também é possível ter visibilidade dos Geminids, que ocorrerão na constelação de Gêmeos.