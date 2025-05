Ciclista filma atropelamento em CG: veja estado de saúde

Campo Grande — Um ciclista de 45 anos registrou, por meio de uma câmera acoplada ao capacete, o próprio atropelamento na Avenida Guaicurus, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, 8, e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação das imagens.

Como está a ciclista atropelada em Campo Grande?

A ciclista, que não teve a identidade revelada, foi socorrida com diversas fraturas e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. Ela teve a clavícula quebrada, sofreu perfuração no pulmão, e passou por cirurgia.

Nas imagens, a ciclista aparece pedalando na faixa da direita, seguida de perto por um caminhão que buzina insistentemente. Em seguida, uma caminhonete branca surge e atropela a mulher, que é lançada ao chão.

O motorista do caminhão, que também gravou vídeos do incidente, afirmou que a ciclista estava no meio da pista e que ela teria reagido com um gesto obsceno após ele buzinar. Ele relatou que a vítima foi atropelada por outro veículo logo após o episódio.

Para a mídia local, o advogado Jean Cabreira, irmão da ciclista, informou que o caso ainda não foi registrado na Polícia Civil, pois a prioridade é o estado de saúde da vítima. Ele destacou que a irmã é atleta e costuma treinar na avenida, que, segundo ele, não possui infraestrutura adequada para ciclistas.

Onde o ciclista deve andar na rodovia?

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) orienta sobre os direitos e deveres dos ciclistas nas vias públicas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Direitos dos ciclistas:

– A bicicleta é considerada um veículo de transporte, mesmo sem motor, e tem direito de circular pelas ruas e avenidas.

– Quando não houver ciclovias, ciclofaixas ou acostamentos, o ciclista deve utilizar o bordo da pista, no mesmo sentido dos demais veículos, tendo preferência sobre os automotores.

– Condutores de veículos devem respeitar a distância mínima de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas.

O desrespeito aos ciclistas é uma das maiores causas de acidentes, muitos deles fatais. Dados mapeados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), indicam que, em média, 850 ciclistas morrem todos os anos por envolvimento em acidente de trânsito no país, sendo que cerca de 60% das mortes ocorrem nas regiões Sul e Sudeste.