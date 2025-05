Campo Grande — Vai esfriar! Neste fim de semana, dias 10 e 11 de maio, as temperaturas devem cair em Campo Grande com a chegada de uma frente fria. De acordo com INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros vão registrar mínima de 14°C.

Frente fria em Campo Grande no Dia das Mães

No sábado, a previsão do tempo para Campo Grande indica mínima de 18ºC e máxima de 26ºC. O Cemtec também aponta chegada de chuva após semanas sem chover. Além do clima ameno, os ventos ganham força e podem alcançar velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, com rajadas que podem ultrapassar esse limite. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia e do CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS).

No domingo, a frente fria em Campo Grande continua e a mínima deve ser de 14ºC, indicando um dia das Mães com tempo frio. Também podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h

Na região sul do estado, o cenário é semelhante, com temperaturas amenas entre 12°C e 15°C. Apesar do tempo estável e da presença do sol com variação de nebulosidade, não se descartam pancadas de chuva isoladas, especialmente nas regiões centro-norte e nordeste do estado.

O INMET emitiu Alerta amarelo de chuva intensa para todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Previsão do tempo para CG

Sábado (10/05): tempo segue instável no sábado. Pela manhã e à noite, há previsão de pancadas de chuva, enquanto a tarde será apenas nublada. As temperaturas caem, oscilando entre 18°C e 26°C, com umidade entre 50% e 90%.

Domingo (11/05): o domingo apresenta muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, especialmente no início do dia. As temperaturas continuam em declínio, com mínima de 14°C e máxima de 26°C. A umidade varia de 40% a 95%.

Segunda-feira (12/05): segunda-feira, o céu permanece nublado com possibilidade de chuva isolada, mas as temperaturas começam a subir. A mínima será de 18°C e a máxima de 29°C.

Terça-feira (13/05): o tempo firme finalmente predomina na terça-feira, com céu claro durante todo o dia. As temperaturas se mantêm estáveis, variando entre 18°C e 30°C.



.