Os motoristas que tiveram as suas CNHs vencidas em 2020 poderão fazer a renovação apenas em 2021, de acordo com a resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que entrou em vigor nesta terça-feira, 1 de dezembro.

Com isso, os documentos de habilitação ganharam mais um ano de validade, a contar a partir do mês de vencimento. Ou seja, as CNHs vencidas devem ser aceitas até o último mês em perdeu a validade correspondente em 2021 e suas renovações serão feitas gradualmente.

Além das CHNs vencidas, a medida também vai beneficiar a Permissão Para Dirigir (PPD), conhecida popularmente como carteira provisória usada no primeiro ano por motoristas recém-habilitados, e para a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

Novos prazos para renovar as CNHs vencidas

Data de vencimento: de 1º a 31 de janeiro de 2020

Período para renovação: de 1º a 31 de janeiro de 2021

Data de vencimento: de 1º a 29 de fevereiro de 2020

Período para renovação: de 1º a 28 de fevereiro de 2021

Data de vencimento: de 1º a 31 de março de 2020

Período para renovação: de 1º a 31 de março de 2021

Data de vencimento: de 1º a 30 de abril de 2020

Período para renovação: de 1º a 30 de abril de 2021

Data de vencimento: de 1º a 31 de maio de 2020

Período para renovação: de 1º a 31 de maio de 2021

Data de vencimento: de 1º a 30 de junho de 2020

Período para renovação: de 1º a 30 de junho de 2021

Data de vencimento: de 1º a 31 de julho de 2020

Período para renovação: de 1º a 31 de julho de 2021

Data de vencimento: de 1º a 31 de agosto de 2020

Período para renovação: de 1º a 31 de agosto de 2021

Data de vencimento: de 1º a 30 de setembro de 2020

Período para renovação: de 1º a 30 de setembro de 2021

Data de vencimento: de 1º a 31 de outubro de 2020

Período para renovação: de 1º a 31 de outubro de 2021

Data de vencimento: de 1º a 30 de novembro de 2020

Período para renovação: de 1º a 30 de novembro de 2021

Data de vencimento: de 1º a 31 de dezembro de 2020

Período para renovação: de 1º a 31 de dezembro de 2021

E se eu não renovar após estes prazos?

Após passar o prazo final que foi estendido, os motoristas que forem pegos com as CNHs vencidas sofrerão penalidades. De acordo com o CTB, a infração é gravíssima e acresce de 7 pontos na carteira, além de gerar multa no valor de R$ 293,47, recolhimento da CNH e retenção do veículo.