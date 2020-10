CNH Social: veja como tirar habilitação de graça

A CNH Social é a carteira de habilitação para pessoas de baixa renda. Sendo assim, a emissão da primeira habilitação é gratuita para a categoria B, ou seja, para condutores de veículos com quatro rodas – carros. Para conseguir o benefício, basta se inscrever no órgão de trânsito competente, sendo assim, o Detran do estado em que o jovem reside. Contudo, apenas alguns estados brasileiros possuem o programa.

Dessa forma, o CNH Social tem financiamento do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/Senat). O principal objetivo é ampliar a empregabilidade dos jovens e qualificação para ingresso no trabalho no setor de transportes.

Quem pode participar do CNH Social?

Para participar do CNH Social, o jovem deve ter 18 anos completos e renda familiar mensal de até dois salários mínimos. Além disso, ter interesse em trabalhar no setor de transportes.

Dessa forma, há outras condições para conseguir participar do programa CNH Social. São elas:

Jovens desempregados a mais de 12 meses;

Alunos da rede pública com bom rendimento escolar;

Pessoas com necessidades especiais, ou seja, os PCDs;

Agricultores;

Jovens que não possuem registro em carteira de trabalho;

Beneficiários do Bolsa Família;

Ter inscrição no CadÚnico;

Mas também, ex-presidiários.

Sendo assim, a CNH deve ser solicitada diretamente no Detran da cidade e do estado disponível. Não são todos os estados que oferecem esse benefício aos cidadãos. É necessário conferir em quais estados o benefício é ofertado.

Para realizar a inscrição, acesse o portal do Detran ou do SEST/Senat. Depois disso, clique na guia “CNH Social” e complete com os dados pessoais. Em seguida, os dados irão para análise e convocação dos selecionados.

Quais estados possuem o CNH Social?

O CNH Social não está em todos os estados brasileiros. Sendo assim, as unidades federativas que possuem a iniciativa são:

Amazonas (AM);

Ceará (CE);

Distrito Federal – parcialmente (DF);

Espírito Santo (ES);

Goiás (GO);

Maranhão (MA);

Pernambuco (PE);

Paraíba (PB)

Rio Grande do Sul (RS);

São Paulo (SP).

Quais são os documentos necessários?

Para obter a CNH Social 2020 é necessário ter em mãos os seguintes documentos:

Documento de identidade com foto (RG ou carteira de trabalho);

