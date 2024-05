Fortes temporais atingiram o Rio Grande do Sul entre o final de abril e o começo de maio de 2024, deixando cidades ilhadas e milhares de pessoas desabrigadas, além de mortos e desaparecidos. Com o cenário de tragédia, brasileiros têm se organizado para ajudar o estado. Veja as iniciativas:

O que está acontecendo no RS?

Até o momento, segundo a Agência Brasil, os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul já deixaram 75 mortos confirmados, 6 óbitos em investigação, 103 desaparecidos e 155 pessoas feridas. Os números foram obtidos até este domingo, 5 de maio.

As áreas mais afetadas são os vales dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos, Gravataí, além do Guaíba, em Porto Alegre.

Como ajudar o Rio Grande do Sul?

Como ajudar o rio grande do sul? Como fazer doações para vítimas e animais

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os itens de urgência no momento são colchões novos ou em bom estado, roupa de cama, roupa de banho, cobertores, água potável, ração animal e cestas básicas, preferencialmente fechadas para facilitar o transporte.

Doações em dinheiro - SOS Rio Grande do Sul

A conta SOS Rio Grande do Sul, do banco Banrisul, foi restabelecida pelo governo do estado para receber doações em dinheiro.

A chave Pix é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) número 92.958.800/0001-38.

Doações do exterior

Zona do Euro

Banco Standard Chartered

Bank Frankfurt

Swift: SCBLDEFX

Conta: 007358304

Zona do dólar

Banco Standard Chartered

Bank New York

Swift: SCBLUS33

Conta: 3544032986001

Para ambos os casos, é preciso informar:

Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1

Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura da Capital disponibilizou uma chave PIX para doações nacionais: 92963560000160 (CNPJ)

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal

Conta corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Associação do Ministério Público do RS

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) está reunindo forças para comprar mantimentos para as vítimas.

Chave pix: 87027595000157 (CNPJ)

Banco: Sicredi

Ong de animais

Uma das organizações que tem atuado no resgate e cuidado de cães e gatos ilhados é a Campo Bom pra Cachorro, que fica no município de Campo Bom (RS), na região metropolitana de Porto Alegre.

A doação pode see feita pela chave pix: on********************@gm***.com ou CNPJ: 24.494.672/0001-69

Acesse o instagram da ONG: Campo Bom pra Cachorro

Doações para cães e gatos

A Prefeitura de Porto Alegre está reunindo as doações e pede ajuda com casinha de cachorros, cama, coleira, guia e gradil, além de ração.