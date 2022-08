Aprenda a oração para parar o vento forte e temporais

Quando há uma tempestade vindo em sua direção, você nem sempre está preparado. Essa preces e a oração para parar o vento forte deixarão sua segurança nas mãos do Senhor.

Oração para parar o vento forte

Uma oração para quando o vento forte se aproxima:

“Deus do Universo, no alvorecer da criação, seu Espírito soprou sobre as águas, tornando-as a fonte de toda santidade. Tu criaste os oceanos e os rios, e tudo o que neles habita, e por tua palavra nasceram o vento e as ondas. As estações seguem seu plano, e as marés sobem e descem ao seu comando. Tanto na calmaria quanto na tempestade, você está conosco.

No mar da Galiléia, mesmo quando os discípulos começaram a temer, Jesus mostrou que era o Senhor sobre as águas repreendendo as tempestades, para que todos soubessem que até o vento e as ondas lhe obedecem.

Deus Criador, pedimos que você acalme o vento que se aproxima, e poupe aqueles em seu caminho do mal. Ajude aqueles que estão em seu caminho a alcançar a segurança. Abri nossos corações com generosidade a todos os que precisam de ajuda nos próximos dias.

Em todas as coisas e em todos os momentos, ajude-nos a lembrar que, mesmo quando a vida parece escura e tempestuosa, você está no barco conosco, guiando-nos para a segurança”.

Qual o salmo para acalmar tempestade?

Salmos 9:9 – “Também o Senhor será um refúgio para os oprimidos, um refúgio em tempos de angústia.”

Salmos 22:24 – “Pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito; nem escondeu dele o seu rosto; mas quando clamou a Ele, Ele ouviu”.

Salmos 23:4 – “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum; porque Tu estás comigo; A tua vara e o teu cajado me consolam”.

Salmos 27:1 – “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; A quem devo temer? O Senhor é a força da minha vida; de quem terei medo?”

Salmos 56:3-4 – “Sempre que tiver medo, confiarei em ti. Em Deus (eu louvarei a sua palavra), em Deus pus a minha confiança; não vou temer. O que a carne pode fazer comigo?

Quebre o Poder desta Tempestade Oração

Deus, meu Protetor, eu mantenho meus olhos em Ti, através desta tempestade furiosa. Minha alma confia em Ti, e sei que tudo ficará bem. Peço-Lhe que proteja minha casa e minha família dos elementos. Eu confio em Tua graça, Tua misericórdia e Teu amor.

Peço que estenda a mão e quebre o poder desta poderosa tempestade, pois o vento e as ondas ainda conhecem o seu nome. Amém.

Deus é nosso refúgio

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.

Portanto, não temeremos, ainda que a terra mude,

ainda que os montes estremeçam no coração do mar;

ainda que as suas águas rujam e espumem, ainda que os montes estremeçam com o seu tumulto.

Deus está no meio da cidade; não deve ser movido;

Deus o ajudará quando a manhã raiar.

O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.

– Do Salmo 46

Para mais Orações, clique aqui.

Proteção de Santa Bárbara

Santa Bárbara é considerada Protetora contra raios, trovões, e pode ser invocada em uma oração para parar o vento forte.

“Do raio inimigo livrai-nos, das tempestades protegei-nos, Santa Bárbara poderosa e nossa madrinha. Com vossa capa milagrosa defendei a nossa vida dos turbilhões espirituais que nos querem inundar no pecado e na maldade.

Assim como derramastes vosso sangue pelas promessas de Cristo e no local de seu martírio nasceu um Lino e duradouro pé de flores, perfumai a nossa alma com o cheiro das santas rosas que significam amor, paciência e perseverança. Para vencer as lutas de cada dia, oferecemos nosso coração para vos venerar em espírito e verdade.

Seja a nossa consoladora para que os raios de nossas palavras não consigam atingir as pessoas que estão próximas de nós. Dai-nos um espírito generoso para que, com o vosso exemplo, sejamos caridosos com os doentes, agonizantes e pobres. Amém.”