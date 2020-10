Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19 e desfalca seleção

Atleta ainda perderá dois duelos pela Juventus no Campeonato Italiano, e pode ficar de fora dos jogos contra Dínamo de Kiev e Barcelona pela Liga dos Campeões da Europa.

Confirmado! Cristiano Ronaldo está com Covid-19 e não atua no duelo entre Portugal x Suécia, nesta quarta-feira (14), pela Liga das Nações.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o atleta testou positivo para a doença, mas está assintomático e em isolamento.

O atacante da Juventus participou do duelo contra a França, no último domingo, mas não estará no elenco para o jogo de amanhã.

Logo depois da confirmação do teste, os demais jogadores do elenco luso realizaram novos exames, mas todos deram negativo.

Sem treinos no período da manhã, o técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, deve comandar as atividades no período da tarde.

Cristiano Ronaldo pode desfalcar Juve na Champions

O português pode ficar de fora dos dois primeiros jogos da Juventus na Liga dos Campeões.

A Velha Senhora estreia na competição no dia 20 de outubro contra o Dínamo de Kiev, no entanto, no dia 28 joga de novo, mas desta vez, contra o Barcelona de Messi.

Além dos jogos na Champions, Cristiano deve perder os duelos pelo Campeonato Italiano contra Crotone, no próximo sábado, e Hellas Verona, dia 25.

Suécia x Portugal: onde assistir?

Suécia e Portugal se enfrentam nesta quarta-feira (14), em duelo válido pela segunda rodada da Liga das Nações.

A partida terá transmissão ao vivo na TNT, no EI Plus e no Youtube.