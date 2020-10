Saiba onde assistir aos jogos da Liga das Nações deste domingo

Inglaterra e Bélgica jogam às 13h neste domingo (11), enquanto França e Portugal se enfrentam às 15h45, no Stade de France

O segundo dia da 3ª rodada da Liga das Nações acontece neste domingo (11) com grandes disputas entre seleções vitoriosas. Veja a seguir onde assistir a Liga das Nações.

Contudo, vinte partidas acontecem durante todo o dia, sendo assim, equipes da Liga A, B e C.

Quais as partidas deste domingo pela Liga das Nações?

O jogo mais aguardado do fim de semana inegavelmente é França e Portugal. A disputa entre a atual campeã do mundo e o último vencedor da competição promete trazer um bom futebol.

Cristiano Ronaldo, Renato Sanches, Bernardo Silva, Pepe e João Felix devem ser os destaques do elenco.

Na última semana, a seleção portuguesa ficou no empate contra a Espanha em amistoso. Porém, busca a recuperação neste domingo.

Entretanto, a equipe francesa vem com tudo após golear por 7 a 1 os ucranianos durante a semana.

Ambos os times tem 100% de aproveitamento no grupo, com seis pontos cada.

Inglaterra e Bélgica também se enfrentam neste domingo, protagonizando dessa maneira um jogo pegado que pode definir o novo rumo do grupo.

Atual líder, os belgas estão com seis pontos. Porém, os ingleses, com quatro, assumem a posição se vencerem.

Nos amistosos desta semana, a Inglaterra venceu País de Gales por 3 a 0 em casa. A Bélgica, sobretudo, empatou com a Costa do Marfim em 1 a 1.

Grupo 1 tem disputas pela liderança

A Itália também vive uma situação complicada em seu grupo. Com quatro pontos, tem sua liderança ameaçada. A seleção visita a Polônia neste domingo.

A equipe pode até ser a favorita no confronto, mas precisa de muita atenção com o oponente.

Os italianos vem de goleada por 6 a 0 contra a Moldávia no meio da semana. Sobretudo, a Polônia também fez um placar elástico, com 5 a 1 na Finlândia.

A Holanda, com três pontos, visita a Bósnia, com apenas um, e quer o resultado principalmente para se tornar a nova líder do grupo pela Liga A.

Nos amistoso da semana, os holandeses foram derrotados pelo México por 1 a 0.

Pela Liga B, Irlanda e País de Gales abrem a rodada às 10h. Noruega e Romênia se enfrentam às 13h, juntamente com Finlândia contra a Bulgária.

No horário de 15h45, a Irlanda do Norte briga por uma vitoria contra a Áustria, Israel joga com a República Tcheca e a Escócia recebe a Eslováquia. Rússia e Turquia e Sérvia e Hungria também jogam.

Pela Liga C, Cazaquistão e Albânia abrem o dia às 10h, seguindo de Lituânia contra Belarus, Armênia e Geórgia e Estônia versus Macedônia às 13h.

No horário das 15h45, Grécia e Moldávia e Kosovo e Eslovênia.

Onde assistir a Liga das Nações?

Ao todo, quatro jogos deste domingo terão transmissões.

Bósnia e Holanda você acompanha no canal Space, na TV fechada.

Inglaterra e Bélgica estará disponível no canal TNT, também na TV fechada.

França e Portugal tem transmissão no canal TNT.

Polônia e Itália acontece no canal Space.

Sobretudo, assinantes EI Plus também podem assistir nas principais plataformas.