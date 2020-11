De terror a romance: 12 séries e filmes da Netflix para o fim do ano

Falta menos de dois meses para 2020 acabar. Para este fim de ano, em que o distanciamento social é necessário por conta da pandemia, uma boa sugestão é se jogar no sofá e curtir filmes e séries. A Netflix divulgou uma lista com 12 opções, que vão do romance ao terror, passando por algumas leves e indicadas para toda a família.

Quais são as dicas da Neflix para o fim de ano?

No perfil do Instagram, a Netflix apresentou suas recomendações. “Todo um final de ano resumido a ‘um pouco de susto, um pouco de comida gostosa'”, brincou a plataforma de streaming. Tem lançamentos, como a comédia romântica “Amor com Data Marcada“, e até clássicos do terror, como “O Albergue“, de 2005. Confira:

Sugestão de terror da Netflix

Filme “O que Ficou para Trás“, de 2020. Gênero: terror.

“Um jovem casal sudanês foge da guerra para recomeçar a vida na Inglaterra, mas é atormentado por uma força sinistra que vive em sua nova casa.”

Opções de comédia romântica

Filme “Amor com Data Marcada“, de 2020. Gênero: comédia romântica.

“Eles só queriam companhia para beber e zombar dos outros nos feriados. Sem pressão. Sem romance. Sem chance para o amor.”

Netflix indica filme de terror

Filme “IT: A Coisa“, de 2017. Gênero: terror.

“Em uma cidade onde as crianças desaparecem, um grupo de jovens precisa encarar os seus maiores medos e enfrentar um palhaço assassino assustador e aparentemente invencível.”

Filme para toda a família

Filme “Crônicas de Natal“, de 2018. Gênero: para toda a família. Lembrete: “Crônicas de Natal 2” estreia no dia 25 de novembro.

“Após causar um acidente com o trenó do Papai Noel, os irmãos Kate e Teddy embarcam em uma noite alucinante para tentar salvar o Natal.”

Mais filme de terror…

Filme “Annabelle 2: A Criação do Mal“, de 2017. Gênero: terror.

“Anos após a morte da filha, um artesão de bonecas e sua esposa decidem acolher crianças órfãs em sua casa. Mas uma força do mal logo começa a atormentar a vida de todos.”

Um pouco de romance no ar…

Filme “Um Passado de Presente“, de 2019. Gênero: para toda a família.

“Depois de ser transportado para os dias atuais, um cavaleiro medieval se apaixona por uma professora de ciências desiludida com o amor.”

E mais terror na Netflix

Filme “Invocação do Mal 2“, de 2016. Gênero: terror.

“Uma mãe solteira e quatro filhos são assombrados por espíritos malignos em Londres. Este é um caso para os caça-fantasmas Ed e Lorraine Warren.”

Filme leve com romance

Filme “O Príncipe de Natal – O Bebê Real“, de 2019. Gênero: para toda a família.

“Neste Natal, Aldovia vai ganhar um presente especial: um bebê real, Mas, antes, a rainha Amber precisa desvendar um mistério para proteger a família e o reino.”

Clássico de terror na Netflix

Filme “O Albergue“, de 2005. Gênero: terror.

“Estudantes americanos visitam um albergue eslovaco supostamente cheio de mulheres, mas se tornam objeto de tortura e horror inimagináveis.”

Comédia romântica para um fim de ano mais leve

Filme “Deixe a Neve Cair“, de 2019. Gênero: comédia romântica

“Uma nevasca assola uma pequena cidade na véspera do Natal, colocando em jogo amizades, romances e o futuro de um grupo de jovens.”

Quer mais terror?

Série “A Maldição da Mansão Bly“, de 2020. Gênero: terror.

“Morrer não quer dizer partir. Uma babá adentra um mundo de segredos sinistros neste romance gótico do criado de “A Maldição da Residência Hill.”

Série da Netflix com tema de Natal e romance

Série “Namorado de Natal“, de 2019. Gênero: dramas românticos.

“Cansada dos comentários sobre sua vida amorosa, Johanne tem 24 dias para encontrar um namorado e levá-lo para conhecer os pais no Natal.”