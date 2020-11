Eleições 2020: saiba como simular o voto na Internet

No domingo, dia 15 de novembro, eleitores de 5.568 municípios do país irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Há 24 anos, o eleitor brasileiro utiliza a urna eletrônica para a escolha de seu candidato. E, para facilitar o momento do voto, na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, o eleitor tem à disposição um Simulador de Votação na Urna Eletrônica. Nele, o cidadão pode treinar como votar para os cargos em disputa no pleito deste ano, como se estivesse diante de uma urna, de forma rápida, didática e divertida.

O software apresenta uma lista de candidatos e partidos fictícios para cada cargo (Partido dos Esportes, Partido dos Ritmos Musicais, Partido das Profissões, Partido das Festas Populares e Partido do Folclore).

O eleitor pode navegar pelas legendas usando as setas para direita e para esquerda, na filipeta de candidatos no alto da página.

Antes de votar no Simulador, o usuário deve escolher o turno da eleição do qual deseja participar: primeiro ou segundo.

No fim da votação, ou a qualquer momento, o eleitor poderá retornar à página inicial, escolher o turno e reiniciar a votação (basta clicar no link “nova simulação”).

Devido a seu caráter didático, caso o usuário realize um procedimento incorreto durante a votação, o simulador apresentará uma mensagem explicativa, e a tela será bloqueada até que ele clique na mensagem apresentada.

Qual a ordem de votos na urna?

O candidato ao cargo de vereador é identificado com 5 dígitos, os dois primeiros estão relacionados ao partido. Para prefeito, deve-se apertar apenas 2 dígitos.

Quando chegar na urna, a ordem,nas Eleições 2020, é essa:

1- Para vereador: digite os cinco núemros que identificam o seu candidato. Como a eleição para vereador é definida pelo sistema proporcional, o eleitor pode digitar os cinco números e votar diretamente no candidato ou inserir os dois primeiros e votar apenas no partido.

2- Para prefeito: são apenas os dois dígitos do candidato e a tecla “confirma.”