A banda Detonautas estreou na tarde desta sexta-feira (6) o clipe do single Kit Gay. A produção é uma sátira ao bolsonarismo e ironiza algumas fake news, a exemplo da ‘mamadeira de piroca’. “Sou preparado e treinado pra ser soldado do mito/ Tenho espingarda, bazuca, fuzil, granada e oitão/ Sou um seguidor do Olavão/ Sou o Guardião do Capitão”, assim, diz trecho.

O termo ‘Olavão’, citado em trecho da canção, é uma clara referência ao escritor Olavo de Carvalho. Já ‘mito’ e ‘capitão’ destaca como os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro costumam defendê-lo de críticas ao seu governo.

A produção da Lor Bull Filmes que tem direção de Rômulo Menescal e Vinícius Olivo, mostra Tico Santa Cruz seminu, usando somente uma meia para cobrir o pênis.

Facebook bloqueia Tico Santa Cruz

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas o que seria só um trabalho audiovisual do grupo de rock, se tornou uma dor de cabeça para Tico Santa Cruz. Isso porque, o vocalista teve o seu perfil pessoal no Facebook bloqueado. Segundo o artista, pela própria rede social.

“Eles inventam as fake news, aí a gente faz uma música pra denunciar e satirizar a cara deles, o que o FB [Facebook]faz? Bloqueia a gente por 3 dias!!! Não conseguirão censurar ‘Kit Gay’ – postaremos mais e mais!!!”, afirmou ele em postagem no Twitter, onde soma mais de 272 mil seguidores.

“Quando lançamos ‘Kit Gay’ já sabia que tentariam de alguma forma impedir que nossa música e nossas postagens chegassem até o maior número de pessoas. Não sabia é que o ataque seria tão rápido e o bloqueio da minha conta aqui no FB seria feito de forma tão imediata. Falam tanto de ‘liberdade de expressão’ e usam para defender suas MENTIRAS, e quando alguém se levanta para esfregar na cara deles as MENTIRAS, simplesmente tentam nos calar! Foi assim com ‘Micheque’ e agora com ‘Kit Gay'”, disparou ainda.

O bloqueio de Tico terá duração de três dias, devendo retornar ao normal somente na próxima segunda-feira (9). A ação só limita o perfil pessoal do cantor, mas sua página e a da banda da qual faz parte continuam ativas, sem qualquer limitação de postagens na rede social de Mark Zuckerberg.

Apesar de Tico, do Detonautas, ter denunciado uma suposta censura ao clipe de Kit Gay, o Facebook ainda não se posicionou sobre o assunto.

Assista Kit Gay, do Detonautas

“Roubaram o meu kit gay

E eu nem pude estudar

Por isso que nunca dei

Motivos para me julgar

Com 1 bilhão da Rouanet

Comprei BM e mansão

Minha mamadeira de piroca

Que tinha ponta toda torta

Minha bandeira jamais será vermelha no grito

Sou preparado e treinado pra ser soldado do mito

Tenho espingarda, bazuca, fuzil, granada e oitão

Sou um seguidor do Olavão

Sou o Guardião do capitão

Minto acima de tudo

Minto acima de todos

Minto Acima de tudo

Todos juntos nessa saudação

Roubaram o meu kit gay

E eu nem pude estudar

Por isso que nunca dei

Motivos para me julgar

Na Terra plana me criei

Não precisei me vacinar

Minha mamadeira de piroca

Que tinha ponta toda torta

https://www.youtube.com/watch?v=escFlDyswyI&feature=emb_title