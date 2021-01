Dólar alto é bom ou ruim para a economia? Entenda como funciona

No último ano, a moeda brasileira perdeu muito valor para o dólar. Para se ter ideia, no começo de 2020, cada dólar valia R$ 4,02. Atualmente, está além de R$ 5,40. Quando existe esse movimento, é normal que as pessoas se perguntem sobre as consequências. Afinal, dólar alto é bom ou ruim para o bolso e a economia? Vamos explicar.

Primeiramente, entenda que sempre há pontos positivos e negativos quando se trata de um dólar alto. Tudo depende da perspectiva e de outros pontos do cenário econômico que são muito importantes.

A primeira desvantagem é óbvia para qualquer pessoa que gosta de viajar. Isso porque se torna muito mais caro ir para o exterior portando reais. Com a moeda nacional valendo menos, também fica mais difícil fazer intercâmbios e até viagens de negócios.

Assim, a tendência, em um período sem pandemia, seria o brasileiro viajar menos para fora e mais dentro do próprio país. Neste caso, poderia ser um ponto extra para o turismo interno, mas um ponto a menos para quem estava planejando ficar um tempo fora do Brasil.

Dólar alto também pode ter vantagens

Com relação a aspectos macroeconômicos, um dólar alto significa que as importações ficam mais caras, assim como produtos cotados em dólar, matérias-primas e determinados insumos. Se um produto final depende de um insumo que tem preço relacionado ao dólar, isso também acaba encarecendo o preço para o consumidor. Até o pãozinho pode ficar mais caro. Desse modo, é natural que diminua o poder de compra das famílias.

Por outro lado, apesar das importações ficaram mais caras, as exportações ficam mais baratas para quem compra, e isso ajuda o país a vender mais. Também fica mais barato para os estrangeiros viajarem para cá, assim como investirem em empresas e projetos diversos. Com isso, a competitividade do Brasil acaba aumentando frente a outros países que têm a moeda mais valorizada. Um setor que costuma se destacar com o dólar alto é o agronegócio.

E é normal, por exemplo, que fundos estrangeiros coloquem mais dinheiro no Brasil quando a moeda deles está mais cara e outros pontos tornam o país atrativo, como a taxa de juros.

O X da questão

Conforme explicamos, um dólar alto traz vantagens e desvantagens. Tudo depende da perspectiva. Mas nem tudo são flores e um ponto importante é considerar como está o cenário político e econômico do país. Isso porque em um cenário estável, o dólar alto pode ajudar o país a ser mais competitivo. Mas em um cenário incerto, a percepção de risco dos investidores e empresários aumenta. Ninguém quer colocar dinheiro sem ter certeza de que vai receber de volta. Ou seja, é preciso oferecer mais para atrair investimento.

Finalmente, um cenário incerto também traz mais preocupação com a dívida pública e com a continuidade de políticas e reformas. Havendo mais risco de receber, é normal, por exemplo, que isso gere aumento de taxas caso empresas brasileiras precisem tomar dinheiro emprestado fora do Brasil.