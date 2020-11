Edmilson Rodrigues (PSOL) é eleito novo prefeito de Belém

Com 92,86% das seções totalizadas, Edmilson Rodrigues, candidato do PSOL, é o novo prefeito de Belém. Seu adversário, o Delegado Federal Eguchi ficou com 48,24% dos votos válidos na capital do Pará.

Saiba mais abaixo sobre Edmilson Rodrigues:

Quem é Edmilson Rodrigues, novo prefeito de Belém

Eleito pelo PSOL, Edmilson Rodrigues é um dos políticos mais conhecidos de Belém. O novo prefeito de Belém iniciou sua carreira política em 1986 como deputado estadual pelo Pará. Após dois mandatos consecutivos na Câmara, voltou para a cidade de Belém e candidatou-se prefeito pela primeira vez.

Rodrigues exerceu dois mandatos como prefeito da cidade e ficou marcado por ampliar a participação popular no Planejamento da cidade. O político foi figura carimbada do PT no Pará até 2005, mas trocou o partido pelo PSOL. Desde então, atuou como deputado estadual e deputado federal por 2 mandatos consecutivos.

Além da carreira política, Edmilson Rodrigues atual como professor de Construção Civil na Universidade Federal do Pará (UFPA). É autor de livros como “Amazônia, Território e Soberania na Globalização” e “Os Desafios da Metrópole: reflexões sobre o desenvolvimento para Belém”.

Decerto, os posicionamentos mais polêmicos de Rodrigues foram: voto contra o Impeachment de Dilma Roussef e votos contrários ao Governo Bolsonaro na Reforma da Previdência. Em 2016, O político foi condenado por improbidade administrativa durante sua primeira passagem na Prefeitura de Belém; isso ocorreu por conta da falta de licitação na compra de livros didáticos para a cidade e desvios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Sem dúvidas, o novo prefeito de Belém é uma figura controversa. Todavia foi o escolhido pela maioria de Belém como o novo prefeito da cidade.

Onde acompanhar os resultados para o segundo turno

Certamente, as plataformas do Tribunal Superior Eleitoral são as melhores fontes para a apuração oficial das Eleições 2020. Para saber mais, clique aqui.