Eleições 2020 SP: Arthur do Val quer transformar prédios em centros comerciais

O centro da cidade é um cartão postal em qualquer lugar do mundo. Nele estão concentrados parte de seu desenvolvimento, além de conter, memória viva de tudo que aquele lugar já passou. Um planejamento urbano bem feito faz com que haja preservação do patrimônio público sem deixar de movimentar o setor da economia na região central. É o que diz o candidato Arthur do Val, conhecido popularmente como ‘Mamãe Falei‘, em seu programa de governo criado para disputar a prefeitura da cidade de São Paulo nas Eleições 2020.

Arthur do Val sobre defende mais prédios em SP

Segundo Arthur do Val, a atual legislação cria grandes obstáculos para a recuperação de edifícios, prédios comerciais e residenciais e um dos principais fatores estás nas regras para imóveis protegidos pelo tombamento histórico. “Não há como se construir um Edifício Itália ou um Copan (marcos da região central), porque o atual Plano Diretor não permite que esses imóveis passem por qualquer tipo de alteração arquitetônica; com isso, muitos edifícios da região central ficam abandonados, fechados e com dívidas de impostos, muitas vezes, superiores ao próprio valor do imóvel”, disse o candidato que disputa as Eleições 2020 em SP.

“São Paulo possui quase tantos imóveis tombados quanto a nossa antiga capital, Rio de Janeiro, que possui quase 500 anos de história contínua. Tombamos mais imóveis do que capitais europeias que têm 2 mil ou mais anos de história catalogada. Não faz sentido. Os critérios adotados pelos nossos órgãos de proteção ao patrimônio histórico tem sido predominantemente políticos, e não técnicos. O resultado disso são centenas de imóveis abandonados porque não lhes foi autorizado seja a demolição ou o uso misto”, diz trecho de seu plano de governo para a capital paulista.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira o plano de governo do candidato Arthur do Val para a prefeitura de SP nas Eleições 2020

Segundo o candidato Mamãe Falei, é preciso alterar este perfil que bloqueia possibilidades de investimentos, flexibilizando algumas regras que impulsionem o setor econômico da cidade. “Temos sim que preservar a parte histórica mas, ao mesmo tempo, permitir que se faça investimentos em setores como restaurantes, bares, lojas, com geração de emprego e renda, principalmente pós-pandemia”, finaliza