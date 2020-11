Eleições dos EUA: Alexandria Ocasio-Cortez é reeleita na Câmara

A democrata, Alexandria Ocasio-Cortez, foi reeleita para a Câmara de Representantes nestas eleições dos EUA, por com uma grande vantagem. Além dela, conseguiram a reeleição mais três companheiras de partido – grupo conhecido como “The Squad”.

Quantos votos teve Alexandria Ocasio-Cortez?

A.O.C, como é chamada, teve 68,5% dos votos contra 30,8% do seu adversário republicano John Cummings – candidato que conseguiu arrecadar mais de US$10 milhões para sua campanha nestas eleições dos EUA. Famosa entre os jovens, Alexandria, que é porto-riquenha, chegou há dois anos em Washington DC como a representante mais jovem do Congresso – ela tem 31 anos. “Servir o Distrito Congressional 14 e lutar pelas famílias da classe trabalhadora no Congresso tem sido a maior honra, privilégio e responsabilidade da minha vida“, disse em suas Redes Sociais. “Obrigado ao Bronx e ao Queens por me reelegerem para a Câmara, apesar dos milhões gastos para nos derrotar, e por confiarem em mim para representá-los mas uma vez“, finalizou.

“Irmandade resiliente “

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Desde que assumiu ao cargo pela primeira vez, há dois anos, A.O.C vem sendo atacada pelo partido republicano, incluindo o presidente em reeleição, Donald Trump. O grupo conhecido como “The Squad” possui quatro mulheres, progressistas e que venceram nestas eleições dos EUA: além de A.O.C, Ilhan Omar, em Minnesota, Ayanna Pressley em Massachusetts e Rashida Tlaib, em Mishigan. Em seu Twitter, Omar postou uma foto com o grupo e na legenda escreveu “Nossa irmandade é resiliente“.

Eleições dos EUA seguem indefinidas

Até o momento, não há definição para os resultados das eleições dos EUA. Biden segue à frente em 238 dos 270 delegados de Colégios Eleitorais, enquanto Trump possui 213. Para a surpresa da população, um dos reditos vencedores do partido democrata, Nova York deu a vitória à Biden, apesar de Donald Trump ter trabalho a vida toda na região no mercado imobiliário.

https://twitter.com/AOC/status/1323826506540503041?s=20