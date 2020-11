Eleições dos EUA: quais estados ainda faltam apurar para definir vitória?

As eleições dos EUA continuam sem um vencedor. A apuração de votos segue nesta quarta-feira (4) com resultados indefinidos – e sete estados podem ser decisivos na contagem final: Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Nevada e Alasca. O candidato democrata, Joe Biden, conseguiu vitórias em estados cruciais, como Arizona e viu uma grande chance de vencer na Geórgia. Contudo, o opositor, Donald Trump, que tenta a reeleição, tem a seu favor os estados da Florida, Texas e Ohio.

Resultado final pode demorar dias

A demora no resultado final das eleições dos EUA se dá por conta da contagem de uma série de votos enviados pelo correio – cerca de 100 milhões de pessoas votaram antecipadamente em razão da pandemia provocada pelo coronavírus. E expectativa é que essas cédulas favoreçam Biden e, ao que indica, esta apuração pode demorar dias para ser concluída.

Biden esta na frente, mas eleições dos EUA segue incerta

