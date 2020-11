Eleições dos EUA: Trump afirma que venceu e vai à justiça parar apuração

Mesmo faltando milhões de votos a serem apurados, o presidente em reeleição, Donald Trump, afirmou que é o vencedor das eleições dos EUA e que irá recorrer à Suprema Corte para parar a contagem de votos e impedir o que ele chama de “fraude”.

Trump confirma boato de que declararia vitória antes do resultado final

Trump, que está atrás de Biden nas projeções dos delegados dos Colégios Eleitorais, afirmou que vai parar as apurações nas eleições dos EUA. “Eles sabiam que não podiam ganhar, então disseram, ‘vamos ao tribunal'”, afirmou Trump. “Queremos que a lei seja usada de maneira adequada, por isso iremos ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Queremos que todas as votações parem”, disse. “Não queremos que eles encontrem cédulas às quatro da manhã e as adicionem à lista”.

Nos últimos dias que antecederam as eleições dos EUA, a imprensa americana já havia dito que Trump estaria planejando declarar vitória antes do resultado final e contestar nos tribunais nos caso de Joe Biden vencer – o que foi negado pelo republicano. Contudo, a afirmação que foi feita nesta madrugada (4) confirma as informações dos jornais americanos.