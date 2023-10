Em 2023, o dia 12 de outubro é feriado ou ponto facultativo?

Todos os anos, no dia 12 de outubro o Brasil celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, já que o país é um dos mais católicos do mundo. Mas afinal, é feriado ou ponto facultativo?

12 de outubro é feriado católico

O dia 12 de outubro é um feriado nacional em todo o Brasil, garantido por lei. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. A data foi instituída em 1980, pela Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980. Nesse dia, é comum que igrejas e paróquias de todo do Brasil realizem comemorações e missas em homenagem à Santa, assim como coroações.

O feriado nasceu com a visita do Papa João Paulo II ao Santuário de Aparecida, no interior de SP, em 30 de junho de 1980. Assim, o General João Batista Figueiredo - presidente do país durante a Ditadura Militar - sancionou a lei que declarava a data como feriado nacional.

A data também comemora o Dia das Crianças no Brasil, mas sem força de feriado. A homenagem existe desde o dia 5 de novembro de 1924, quando o presidente Artur Bernardes oficializou 12 de outubro como o Dia das Crianças.

Neste dia 12, repartições públicas de todo o Brasil não tem expediente, com excessão dos servições de urgência. Bancos também não abrem. Em diversas cidades pode haver o chamado "feriado emendado", já que dia 13 de outubro cai em uma sexta-feira.

Mas calma porque ainda tem mais feriadão pela frente:

28/10 (sábado): Dia do Servidor Público - Ponto Facultativo

20/11 é comemorado o Dia da Consciência Negra, mas essa data só é considerada feriado em alguns locais do Brasil, fica a critério de cada município.

02/11 (quinta-feira): Dia de Finados - Feriado Nacional

15/11 (quarta-feira): Dia da Proclamação da República - Feriado Nacional

20/11 (segunda-feira): Dia da Consciência Negra

25/12 (segunda-feira): Natal - Feriado Nacional

Diferença entre feriado e ponto facultativo

No Brasil, um feriado é uma data comemorativa ou religiosa reconhecida por lei, na qual as atividades comerciais, escolares e dispensadas são suspensas. Em outras palavras, é um dia oficialmente reconhecido em que as pessoas têm o direito de não trabalhar ou estudar.

Já um ponto facultativo é um dia em que as atividades regulares são obrigatórias, ou seja, cabe ao empregador ou instituição de ensino decidir se abre ou não. Geralmente, os pontos facultativos são declarados em datas próximas aos feriados, com o objetivo de prolongar o período de descanso. No entanto, é importante ressaltar que o ponto facultativo não é um feriado oficial e não é reconhecido por lei, o que significa que as empresas e escolas podem escolher se conceder ou não uma folga.

Enquanto os feriados são dias de descanso garantidos por lei, os pontos facultativos são dias em que empresas ou escolas têm a opção de permitir que funcionários ou alunos não compareçam ao trabalho ou aula.