Oração de Nossa Senhora Aparecida atrai graça com urgência

Nossa Senhora Aparecida é a rainha e padroeira do Brasil. Ela também é a santa mais venerada da Igreja Católica por ser a mãe de Jesus. A ela são creditados vários milagres e graças realizadas, portanto, se você deseja obter uma bênção, deve considerar uma oração de Nossa Senhora Aparecida .

Antes de iniciar suas orações, é importante que você tenha um bom nível de serenidade, paz interior e fé no corpo e no espírito, deixando-se guiar pelas palavras ditas em oração poderosa e preparando sua alma para alcançar a graça que deseja.

Oração de Nossa Senhora Aparecida

“Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida,

Tu que nos amas e guias todos os dias,

Tu que és a mais bela das Mães,

a quem amo de todo o coração.

Peço-lhe mais uma vez que me ajude a alcançar uma graça.

(diga-me que graça deseja alcançar)

Sei que me ajudarás e sei que sempre me acompanharás,

Até a hora da minha morte. Amém."

Esta oração poderosa deve ser realizada por três dias seguidos para alcançar qualquer graça, desde a mais fácil até a mais impossível. Quando o caso for considerado extremo, a fé também deve seguir esse princípio e repetir a oração por três horas.

Poderosa oração do impossível

Para esta segunda oração poderosa, a graça que você deseja alcançar deve ser mentalmente e fielmente afirmada, pedindo à Virgem Maria que lhe conceda o mérito desta conquista.

“Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos aflitos e aflitos, ó Virgem Santíssima; cheio de poder e bondade, lança sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades.

Lembra-te, graciosa Mãe Aparecida, de que não é aparente que todos os que a ti apelaram, invocaram o teu santíssimo nome e imploraram a tua única proteção, devam ser abandonados por ti.

Animado por esta confiança, dirijo-me hoje a vós: tomo-vos hoje para sempre da minha Mãe, minha protetora, meu consolo e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte.

Portanto, Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender a vós e a vosso Filho, meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Santíssima Virgem, preserva este teu servo indigno, esta casa e seus habitantes, da peste, da fome, da guerra, dos raios, das tempestades e de outros perigos e males que nos possam assolar.

Soberana Senhora, digna-te dirigir-te a nós em todos os assuntos espirituais e temporais; Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude pelo merecimento de vossa puríssima virgindade e do preciosíssimo sangue de vosso Filho, possamos ver, amar e gozar de vós na glória eterna para todo o sempre. Amém."

História de Nossa Senhora Aparecida no Brasil

A história de Nossa Senhora Aparecida no Brasil começou em 1717, quando três pescadores, João, Felipe e Domingos, foram encarregados ​​de levar peixes para o banquete que seria oferecido ao governador da província de São Paulo e Minas Gerais, e não tiveram sucesso nessa missão.

Com medo de voltar para a cidade sem o peixe, eles oraram à mãe de Jesus. Após a oração, quando jogaram a rede na tentativa de pegar o peixe, pegaram parte de uma imagem sagrada e depois jogaram a rede para trás e pescaram a parte da cabeça da santa, que encaixou perfeitamente formando a imagem de Nossa Senhora. Ao aproximar os dois lados, os pescadores lançaram as redes e pescaram o maior número de peixes de suas vidas.

Após o episódio dos pescadores e da imagem, todos os moradores da região passaram a dedicar sua imagem e atribuir à oração de Nossa Senhora Aparecida o poder que hoje conhecemos.

