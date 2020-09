Caso o Presidente Donald Trump não concorde com o possível acordo entre a empresa Oracle e o Tik Tok, o aplicativo chinês de vídeos não poderá mais ser baixado por usuários americanos.

EUA vai banir Tik Tok e Wechat em até 48 horas, se a empresa Oracle e o aplicativo de vídeo chinês não fecharem um acordo para apresentar ao presidente dos Estados Unidos.

Caso a parceria não se confirme, a partir de domingo usuários americanos não conseguirão mais baixar o Tik Tok. Entretanto, o app de vídeos fica disponível até o dia 12 de novembro para quem já tem a ferramenta no celular. Então, é possível que a Oracle e a Bytedance fechem um acordo até novembro e resolvam a sanção.

Os usuário do Wechat, por sua vez, não poderão mais fazer pagamentos com o app a partir de domingo. Porém, quem já tem o aplicativo pode utilizá-lo para mandar mensagens normalmente, mas não haverá a opção de atualizar o programa.

Além disso, o governo de Trump não proibiu que empresas americanas, por exemplo, o Google, ofertem os aplicativos em outros territórios. Logo, a sanção só vale para cidadãos que residem na terra do Tio Sam.

Motivos para o EUA banir o Tik Tok e o Wechat

Os EUA, com enfoque em Donald Trump, são a favor de banir o Tik Tok e o Wechat devido às duvidas quanto ao uso dos dados dos usuários dentro dos aplicativo. Em outras palavras, a preocupação do presidente norte-americano é se essas informações são direcionadas ao governo chinês, ou se ficam protegidas.

Ademais, a Índia e a Austrália, por exemplo, já derrubaram o aplicativo.

Resposta da Bytedance sobre EUA banir o Tik Tok

Por fim, a Bytedance, empresa que administra o Tik Tok, declarou que está decepcionada com a ação do governo norte-americano. Além disso, ela argumentou que já adotou diversas medidas para aumentar a transparência da tecnologia e resolver as preocupações da Casa Branca.

Fontes: BBC e The Guardian.