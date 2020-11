Extrato do FGTS: saiba como consultar os valores da sua conta

Os trabalhadores registrados no regime CLT possuem o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Assim, foi criado para auxiliar funcionários demitidos sem justa causa. Nele, o empregador deve depositar uma porcentagem do salário bruto mês a mês e o valor fica disponível em conta, podendo ser feito o saque conforme as regras. A consulta do extrato do FGTS pode ser feita em diferentes lugares de maneira fácil.

Decerto, quem pode sacar o FGTS deve acompanhar o extrato do benefício na Caixa Econômica Federal, que pode ser entregue no endereço residencial a cada dois meses. Além disso, o trabalhador pode consultar o saldo do benefício em agência Caixa ou pelo telefone, 0800 726 01 01. Contudo, também é possível consultar o FGTS pela internet.

1. Mensagens ou e-mail

A Caixa disponibiliza o serviço de mensagens via SMS informando sobre a regularidade dos depósitos e saldo do FGTS. O cadastro pode ser feito de forma simples e gratuita, e você recebe informações mensais sobre os depósitos feitos pelo empregador e o saldo atualizado, além de valores liberados para saque. A adesão deve ser feita pelo terminal de autoatendimento ou cadastrar o serviço no próprio aplicativo e site.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

2. Site

É possível conferir os valores do seu extrato do FGTS através do site da Caixa Econômica Federal.

Acesse o site da Caixa; Informe o número do seu NIS ou CPF e clique em “cadastrar senha”; Aceite o regulamento e preencha os campos com os dados pessoais; Crie uma senha e você será redirecionado para a tela de login novamente; Preencha os campos e acesse.

3. Aplicativo

O aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS, permite ver o extrato da conta. Assim, basta:

Selecione “Primeiro acesso”; Leia o regulamento e aceite as condições; Digite o número do NIS/PIS; Preencha o formulário com seus dados; Crie uma senha e cadastre; Ao ser redirecionado, entre com as credenciais recém-criadas.

Saque emergencial do FGTS

A liberação do FGTS aos trabalhadores foi uma das ações do governo para minimizar os impactos da pandemia. Assim, quem pode sacar o FGTS emergencial de até R$ 1.045, com o fim em dezembro de 2020, são aqueles que possuem carteira assinada e contas vinculadas ao fundo. Portanto, a liberação dos vai de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Então, o saque emergencial está sendo permitido fora das regras legais do FGTS devido à pandemia. Por fim, o calendário de pagamentos já está na rodada final dos ciclos, faltando apenas dois pagamentos. Aqueles que ainda terão a liberação do saque emergencial do FGTS:

Nascidos em novembro receberam o crédito em conta em 14 de setembro, e terão liberação de saques e transferências em 14 de novembro;

Nascidos em janeiro receberam o crédito em conta em 21 de setembro, e terão liberação de saques e transferências em 14 de novembro de julho.

Leia também:

Quem pode sacar o FGTS e quando? Conheça as regras do benefício

PL quer saque do FGTS a qualquer momento; entenda proposta