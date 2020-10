Feirão da Caixa online terá mais de 10 mil imóveis; veja como participar

A Caixa fará nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, mais uma edição do ‘Feirão da Caixa‘, uma feira de imóveis que levará aos interessados cerca de 10 mil unidades novas, usadas ou na planta. Por conta da pandemia de coronavírus, a Feira de Imóveis de Brasília será online.

Como funciona o Feirão da Caixa online?

Os interessados em adquirir algum imóvel poderão contar com assessoria completa, afinal haverá participação de agentes de crédito imobiliário como construtoras e corretores.

Correspondentes da Caixa também estarão online para prestar consulta a quem tiver interesse em adquirir alguma oportunidade.

Nas plataforma do Feirão da Caixa estará disponível o Simulador Habitacional da Caixa e o aplicativo Habitação Caixa. Com essas ferramentas, o comprador poderá fazer a comparação de taxas de juros e simular condições para o financiamento.

Em nota, a Caixa disse que há taxas diferenciadas de acordo com as condições da operação e o perfil de relacionamento do cliente. Confira abaixo:

Modalidade SBPE, atualizada pela TR, as taxas anuais variam entre TR+6,25% e TR+8,00%a.a.

Financiamento com atualização pelo IPCA, ficam entre IPCA+2,95% a.a. e IPCA+4,95% a.a.

Taxa Fixa, que varia entre 8,00% a.a. a 9,75% a.a.

De acordo com o banco, ainda há uma boa notícia aos clientes que contratarem financiamento de imóveis novos no ‘Feirão da Caixa‘, ou até 30 dezembro. Todos terão a opção de carência de seis meses para começar a pagar. A contratação pode ser feita pelo aplicativo Habitação Caixa, nos Correspondentes Caixa Aqui ou nas Agências.