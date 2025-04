Festival do Peixe em Campo Grande termina no domingo de Páscoa

Campo Grande — Chega ao fim neste domingo, dia 20 de abril, dia de Páscoa, o tradicional Festival do Peixe de Campo Grande, na Feira Central, com entrada gratuita. A feirona funciona das 16h às 23h e nos finais de semana das 11h às 23h (horário local).

O que tem no Festival do Peixe em Campo Grande?

A programação gratuita do Festival do Peixe em Campo Grande atraiu campo-grandenses e turistas em busca de sabores regionais, como tilápia, pacu, pintado, pintado na brasa, caldo de piranha e moquecas, além de versões mais populares como iscas fritas.

O local estará aberto na Sexta-Feira da Paixão e também no Sábado de Aleluia. O encerramento oficial será no domingo (20), com programação musical durante a tarde e noite. A entrada é gratuita, e o público poderá aproveitar os últimos pratos disponíveis até as 22h.

O Festival do Peixe já é parte do calendário cultural da cidade e tem como objetivo valorizar a culinária pantaneira e impulsionar o comércio local.