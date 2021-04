Qual é o verdadeiro significado da Páscoa?

Neste domingo, 4 de abril de 2021, é conhecido no Cristianismo como o dia mais importante e sagrado de todo o ano. Ele marca o aniversário da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu – e observar este feriado pode ensinar aos cristãos muito mais sobre a fé do que coelhos. Conheça o significado da Páscoa e quais as tradições da celebração.

Qual é o significado da Páscoa?

A Páscoa é um feriado cristão que celebra a crença na ressurreição de Jesus Cristo. No Novo Testamento da Bíblia, o evento é dito ter ocorrido três dias depois que Jesus foi crucificado pelos romanos e morreu por volta de 30 DC. O feriado conclui a “Paixão de Cristo”, uma série de eventos e feriados que começa com a Quaresma —Um período de 40 dias de jejum, oração e sacrifício — e termina com a Semana Santa, que inclui a Quinta-feira Santa (a celebração da Última Ceia de Jesus com seus 12 apóstolos, também conhecida como “Quinta-feira Santa”), Sexta-feira Santa (na qual A crucificação de Jesus é observada) e o Domingo de Páscoa.

A Páscoa é celebrada pelos cristãos como um feriado alegre porque representa o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a revelação do plano salifico de Deus para toda a humanidade. Ao comemorar a ressurreição de Jesus, a Páscoa celebra também a derrota da morte e a esperança da salvação.

Portanto, apesar das decorações e ovos de chocolate, o significado da Páscoa relembra um momento muito sério em sua essência. Ele celebra a crença dos cristãos no poder divino de Jesus e a esperança de que a perda leve a algo novo. Isso não significa que é tudo tristeza, mas a Páscoa definitivamente exige alguma reflexão solene entre os cristãos praticantes. Felizmente, muitos conseguem arranjar tempo para os serviços religiosos e uma ou duas caçadas.

Quando é a Páscoa de 2021?

A Páscoa 2021 ocorre no domingo, 4 de abril. No entanto, a Páscoa cai em uma data diferente a cada ano.

Mas como surgiu o ovo de Páscoa?

O ovo é um antigo símbolo de uma nova vida, e foi associado a festivais pagãos que celebram a primavera. De uma perspectiva cristã, os ovos de Páscoa representam o surgimento de Jesus da tumba e a ressurreição. … O primeiro rolinho de ovo oficial da Casa Branca ocorreu em 1878, quando Rutherford B. Hayes era presidente.

A comemoração e significado da Páscoa no Brasil

A Páscoa no Brasil, um país com uma das maiores populações católicas do mundo, tende a girar em torno das celebrações religiosas e familiares e, claro, dos ovos de Páscoa. Este ano, a Páscoa cai em 1º de abril – outro dia significativo para todos os curingas – que é o primeiro domingo após a lua cheia do equinócio da primavera (quando começa o outono brasileiro) com base no calendário lunar. Vamos dar uma olhada mais de perto em como a Páscoa é comemorada no Brasil.

Enquanto a Páscoa no Brasil é centrada na religião, a família também é uma parte muito importante das comemorações. É um domingo para ficar com os entes queridos, principalmente as crianças, que recebem doces e lembram a importância religiosa desta data tão significativa.

Oração para o domingo de Páscoa

Senhor, ajuda-nos a viver na alegria e na graça do Domingo de Páscoa , todos os dias. Deixe-nos ter um coração de gratidão pelo seu sacrifício. Deixe-nos ter olhos que olham para a Sua graça e se alegram em nossa salvação. Ajude-nos a andar nessa graça poderosa e contar as boas novas ao mundo. Amém.