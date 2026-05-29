Foguete de Jeff Bezos sofre explosão impressionante em teste

A empresa informou que não houve feridos no incidente.

Um foguete New Glenn da Blue Origin – de Jeff Bezos – explodiu na noite de quinta-feira, 28, em uma plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida. A explosão ocorreu por volta das 21h, horário de Brasília. A empresa informou que não houve feridos no incidente.

“Detectamos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje”, disse a Blue Origin em um comunicado. “Todos os funcionários foram localizados e estão bem. Forneceremos atualizações assim que tivermos mais informações.”

A Blue Origin tinha agendado o abastecimento do foguete para a noite de quinta-feira, antes de um teste de ignição dos motores do foguete.

A Blue Origin, empresa pertencente a Jeff Bezos, fundador da Amazon, lançou com sucesso seu terceiro foguete New Glenn no mês passado.

Este foguete estava sendo preparado para lançar a quarta missão do New Glenn já em 4 de junho, com o objetivo de colocar em prática 48 satélites para o serviço de internet Leo da Amazon, que compete com o Starlink de Elon Musk.