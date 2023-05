Fotos da Palmirinha jovem: de casamento a TV nos anos 90

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a vovó Palmirinha, morreu aos 91 anos neste domingo, 7 de maio, após sofrer um agravamento de problemas renais crônicos. Relembre a carreira e a veja fotos de Palmirinha jovem.

Veja votos da Palmirinha jovem

Palmirinha foi dada para adoção aos 6 anos, após sofrer uma série de agressões da mãe biológica. Aos 6 anos, ela foi adotada por uma francesa.

Ela se casou aos 19 anos com Carlos Onofre, dono de uma oficina mecânica, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Bauru (SP). A apresentadora era vítima de violência física e os dois se separaram anos mais tarde.

Palmirinha estreou na TV em 1994, aos 63 anos, ao participar de uma matéria do programa da Silvia Popovic, na TV Bandeirantes, o que possibilitou a descoberta de seu talento por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote na TV Record. Convidada para apresentar um Café da Manhã, permaneceu lá por cinco anos.

Posteriormente, em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar o TV Culinária, ficando à frente do programa por mais de onze anos. Depois, teve oportunidade de apresentar o seu “Programa da Palmirinha” no canal fechado Bem Simples/FOX Life que ficou no ar até 2015.

Fora das telinhas, ainda fez sucesso nas telonas, em 2017, com uma participação especial no “Internet: O Filme”. Seu último trabalho na TV foi em 2019 como jurada no reality Chef ao Pé do Ouvido, da GNT. Palmirinha sempre foi convidada e teve importantes participações nos principais programas das emissoras nacionais, como Programa do Jô, Mais Você, Altas Horas, Domingão do Huck, Conversa com Bial, The Noite, entre outros.

Palmirinha deixa três filhas/genros, seis netos e seis bisnetos.