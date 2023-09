Horário do desfile de 7 de setembro em Brasília: veja programação

Cerca de 2.400 militares da Marinha do Brasil (MB), do Exército Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB) irão desfilar

O Dia da Independência do Brasil em Brasília deve reunir 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira, 7 de setembro. O evento vai começar às 9h e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira o horário do desfile 7 de setembro em Campinas 2023

Onde vai ser o desfile de 7 de setembro em Brasília

Mantendo a tradição, o Desfile Cívico de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, com início previsto para às 9h (de Brasília) e termino por volta do meio-dia.

Primeiramente, os alunos do Colégio Militar de Brasília vão executar o Hino Nacional e o Canto da Independência. Em seguida, desfilam 600 militares da Marinha, mil do Exército e 400 da Força Aérea Brasileira (FAB).

Neste ano, o desfile de 7 de setembro terá quatro eixos temáticos: paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinação, e defesa da Amazônia. Haverá reforço da Força Nacional de Segurança e da Polícia Militar. O número de policiais civis e militares que atuarão na data deve superar o da posse do presidente em janeiro.

Por fim, o público poderá assistir ao clássico show aéreo da Esquadrilha da Fumaça da FAB, em formação composta por sete aeronaves A-29 Super Tucano. O desfile de cavalos encerra a solenidade com a passagem dos Dragões da Independência.

O público também deve ficar atento ao que pode ou não levar para o desfile. Por razões de segurança estão proibidos: fogos de artifício e similares, armas de fogo e simulacros, apontador a laser ou similares, artefatos explosivos, sprays e aerossóis, mastros para sustentar, ou não, bandeiras, cartazes, garrafas de vidro e latas, substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo, armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos.

O público que deseja acompanhar o desfile cívico-militar presencialmente, precisa ficar atento para a chegada à Esplanada dos Ministérios. O acesso principal será pelo "Buraco do Tatu", na via S1. O trânsito na via S2 será liberado e o acesso do público será pelas escadas dos blocos B,C e D. Já o acesso na via N2 será pelas escadas dos blocos K,M e N. As arquibancadas estarão abertas a partir das 6h.