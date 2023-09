Vai ter desfile dia 7 de setembro em SP, DF e Campinas: veja horários e programação

O feriado em comemoração ao Dia da Independência do Brasil nesta quinta-feira vai apresentar o tradicional desfile cívico de 7 de setembro e promete levar milhares de pessoas para as ruas. Veja a programação para as cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e também em Brasília, que contará com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Confira: rodízio de veículos em São Paulo está suspenso

Programação do desfile dia 7 de setembro em Brasília

Em Brasília, o Dia da Independência do Brasil será celebrado com o Desfile Cívico na Esplanada dos Ministérios, com início previsto para às 9h (de Brasília) e deve durar cerca de 2 horas. O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), 7 mil militares devem participar do desfile e o público esperado é de 30 mil pessoas.

Haverá reforço da Força Nacional de Segurança e da Polícia Militar. O número de policiais civis e militares que atuarão na data deve superar o da posse do presidente em janeiro.

Os moradores devem ficar atentos porque o trânsito da região será bloqueado a partir das 21h de quarta-feira (6), entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar.

O público também deve ficar atento ao que pode ou não levar para o desfile. Por razões de segurança estão proibidos: fogos de artifício e similares, armas de fogo e simulacros, apontador a laser ou similares, artefatos explosivos, sprays e aerossóis, mastros para sustentar, ou não, bandeiras, cartazes, garrafas de vidro e latas, substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo, armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos.

Horário do desfile dia 7 de setembro em São Paulo

A cidade de São Paulo vai apresentar o desfile cívico do Dia 7 de Setembro, no Sambódromo do Anhembi, na avenida Olavo Fontoura, 1200 - Santana. Os portões serão abertos ao público às 7h e como acontece desde 1995, o evento vai contar com a participação de grupos de fanfarras da rede estadual de ensino e militares.

Como acontece todos os anos, o evento começa às 08h30 com a revista às tropas, realizada na Av. Olavo Fontoura por um representante do governo estadual e pelo alto comando das Forças Armadas.

Após a entrada do Comando Geral das Forças Armadas, a primeira parte será o desfile cívico, com início às 9h15, e terá a apresentação de diversas entidades civis, alunos das redes municipal e estadual de ensino e do Senai, associações de caráter militar e escolas militares.

A segunda parte do desfile no feriado é realizada pela parada militar, formada por integrantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e órgãos de Segurança Pública, como Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana.

O público que se interessar em prestigiar o evento poderá contar com uma linha especial que será ativada pela SPTrans. A linha 179A-10 (Term. Tietê – Parque Anhembi), com tarifa de R$ 4,40, será ativada para transportar o público na ida e na volta, atendendo aos pontos de parada oficiais para desembarque.

Confira o horário de funcionamento e itinerário da linha:

179A/10 Term. Tietê – Anhembi

Sentido Anhembi: das 6h às 14h

Sentido Tietê: das 6h25 às 14h25

Ponto inicial: Av. Cruzeiro do Sul, 1777

Ponto final: Rua Prof. Milton Rodrigues s/n.º

Ida: Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Voluntários da Pátria, Av. Assis Chateaubriand e Rua Prof. Milton Rodrigues.

Volta: Rua Prof. Milton Rodrigues, Av. Olavo Fontoura, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso e Av. Cruzeiro do Sul

Desfile do Dia da Independência do Brasil em Campinas

O desfile cívico militar de 7 de setembro na cidade de Campinas, interior de São Paulo, ocorrerá na Avenida Francisco Glicério, a partir das 8h. O evento contará com a participação de entidades, escolas e integrantes de agrupamentos militares como Exército, Escola de Cadetes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil, além de entidades como o Lar dos Velhinhos e Apae.

Pela avenida, vão passar dezenas de viaturas do Exército, PM e Corpo de Bombeiros, além do desfile a pé de cerca de 4 mil pessoas.

A concentração para o início do desfile será em frente ao Largo do Pará, na avenida Francisco Glicério, no cruzamento com a Avenida Aquidaban. O trajeto segue o eixo da Glicério e a dispersão ocorre na avenida Orosimbo Maia.