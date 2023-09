Horário do desfile 7 de setembro em Campinas 2023

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, a cidade de Campinas realiza o tradicional desfile cívico militar em comemoração a Independência do Brasil. O evento deve começar às 8h e os primeiros a desfilar serão os militares, seguidos dos representantes dos órgãos públicos. Em seguida, descem os estudantes.

Onde vai ser o desfile 7 de setembro em Campinas

O desfile cívico militar de 7 de setembro de Campinas será na Avenida Francisco Glicério, a partir das 8h, e deve reunir uma multidão na manhã desta quinta-feira. A previsão do tempo não indica chuva e a temperatura do dia deve ficar entre 16ºC e 29ºC.

O evento contará com a participação de entidades, escolas e integrantes de agrupamentos militares como Exército, Escola de Cadetes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Defesa Civil, além de entidades como o Lar dos Velhinhos e Apae.

Pela avenida, vão passar dezenas de viaturas do Exército, PM e Corpo de Bombeiros, além do desfile a pé de cerca de 4 mil pessoas.

A concentração para o início do desfile será em frente ao Largo do Pará, na avenida Francisco Glicério, no cruzamento com a Avenida Aquidaban. O trajeto segue o eixo da Glicério e a dispersão ocorre na avenida Orosimbo Maia.

Desfile em São Paulo

A cidade de São Paulo vai apresentar o desfile cívico do Dia 7 de Setembro, no Sambódromo do Anhembi, na avenida Olavo Fontoura, 1200 - Santana. Os portões serão abertos ao público às 7h e como acontece desde 1995, o evento vai contar com a participação de grupos de fanfarras da rede estadual de ensino e militares.

O evento deste feriado começa às 08h30 com a revista às tropas, realizada na Av. Olavo Fontoura por um representante do governo estadual e pelo alto comando das Forças Armadas.

O que é a Independência do Brasil

Às margens do riacho Ipiranga, há 201 anos, em um 7 de setembro, Dom Pedro I (1789-1834) declarou a independência do Brasil em relação a Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, irritado com as exigências da corte, proclamou a Independência do Brasil.

Um mês depois, mais precisamente em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e, em 1º de dezembro, coroado pelo bispo do Rio de Janeiro, recebendo o título de Dom Pedro I.

A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do Brasil, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política.

Confira: