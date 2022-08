Independiente del Valle x Melgar: onde assistir hoje, quarta (31/08)

Nesta quarta-feira, 31 de agosto, Independiente del Valle x Melgar se enfrentam pelo jogo de ida na semifinal da Copa Sul-Americana, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Com transmissão ao vivo, descubra onde assistir a partida pela televisão e online.

Quem vencer hoje garante a vantagem para o jogo de volta na semifinal.

Onde assistir Independiente del Valle x Melgar hoje

O jogo do Independiente del Valle x Melgar hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). O torcedor só pode acompanhar a partida da semifinal da Sul-Americana nesta quarta-feira através da Conmebol TV, canal disponível entre as operadoras da Claro/Net, Sky e DirecTV GO. Por isso, o torcedor deve obter o pacote de canais por valor extra na mensalidade entre R$ 19,90 e R$ 29,90, dependendo da operadora.

Outra opção para acompanhar a Sul-Americana é através dos aplicativos de streaming Sky Play, NOW e o sistema do DirecTV GO, disponíveis para celular, tablet e computador, ou seja, somente assinantes que já possuem as operadoras é que podem assistir aos jogos online.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador

Arbitragem: Raphael Claus

VAR: Rodolpho Toski

Onde assistir: Conmebol TV

Horário dos jogos da Copa do Mundo 2022 e tabela de todos os jogos

Caminho de Independiente del Valle e Melgar

De um lado, o Independiente del Valle chegou até a Copa Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no grupo D da competição, com 8 pontos. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, ficando atrás do Atlético Mineiro e Tolima.

Nas oitavas, superou o Lanús na primeira partida por 2 x 1 e na volta não saiu do zero a zero. Nas quartas de final, venceu o Deportivo Táchira por 1 x 0 enquanto na volta fez o placar de 4 x 1, garantindo-se na semifinal da competição secundário da Conmebol.

O Melgar, por outro lado, terminou em primeiro lugar no grupo B da Sul-Americana com 12 pontos, contabilizando quatro vitórias e duas derrotas, deixando Racing, Cuiabá e River Plate, do Uruguia, para trás. Depois, empatou sem gols com o Deportivo Cali nas oitavas e, na volta, venceu por 2 x 1.

Nas quartas de final, contra o Internacional, mais uma vez não saiu do empate sem gols. Na volta, por pênaltis, venceu por 3 x 1 após o empate no tempo normal.

Escalações de Independiente del Valle x Melgar hoje

Sornoza, atacante principal do Independiente, deve ser titular na partida desta quarta-feira. No plantel, não há novas lesões entre jogadores.

Provável escalação do Independiente del Valle: Ramírez; Fernández, Carabajl, Schunke, Segovia, Quintero; Gaibor, Faravelli, Angulo Solórzano; Sornoza e Bauman.

Para o time peruano, também não há novas baixas entre os seus jogadores.

Provável escalação do Melgar: Cáceda; Reyna, Galeano, Alec Deneumostier, Ramos; Orzán, Bordachar, Arias; Tandazo, Pérez e Cuesta.

Quanto é o jogo de volta na semifinal da Sul-Americana?

A partida de volta entre Independiente del Valle e Melgar na semifinal da Copa Sul-Americana na temporada está marcada para a próxima quarta-feira, 7 de setembro de 2022, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Realizado no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru, a casa do Melgar. Quem decide em casa é o time com a melhor campanha no mata-mata da Libertadores. Ao passar do Deportivo Cali e Internacional, o time peruano garantiu o direito de jogar em casa na volta.

Além disso, não tem gol fora de casa na semifinal da Sul-Americana. Os times disputam dentro campo a vitória já que, em caso de igualdade na soma dos placares, a disputa de pênaltis será iniciada para definir quem avança até a próxima fase.

Melgar x Independiente del Valle (Jogo de volta)

Quarta-feira, 07/09 às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru (CONMEBOL TV)

Leia também: Libertadores 2022 favoritos: quem tem mais chances este ano